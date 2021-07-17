Шпалери чи фарбування стін: який варіант, на думку дизайнерів, практичніший

Якщо розглядати питання з точки зору майбутнього ремонту, дизайнери радять обирати фарбу. Попри те, що такий метод може виявитися дорожчим та складнішим, він має декілька переваг.

Так, підготовка стін під фарбування для багатьох – це цілий квест. Однак шпалери – це не завжди практично та й щоб переклеїти їх доведеться затратити багато часу. Тож який варіант все ж кращий?

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Обирайте базу, яку не потрібно переробляти надалі. Якщо база готова, на те, щоб перефарбувати стіну знадобиться кілька годин.

Фарба легко відмивається

Це дуже важливий критерій під час вибору покриття стін. При будь-яких пошкодженнях, реставрація, знову ж таки, займає від кількох хвилин до кількох годин: пошпаклювати місце пошкодження, заґрунтувати, пофарбувати.

Зі шпалерами реставраційні роботи ускладнюються

Потрібно накрити всі меблі, зняти старі шпалери, відновити стіну, дочекатися висихання шарів матеріалів відновлення, поклеїти нові шпалери. Ці роботи провокують багато бруду та пилу й займають не один день для виконання усіх робіт.

Важливо й те, що при пошкодженні шпалер, знайти той же принт для відновлення дуже складно. Тому нерідко клієнтам доводиться змінювати шпалери у всій кімнаті.

Естетично шпалери програють фарбі

Рівна однотонна поверхня – "фундамент" під будь-який декор.

Екологічність ⠀

Вінілові шпалери приховують нерівності, під них простіше підготувати стіну, але підготуйтеся до того, що доведеться жити, ніби у парнику.

Коли використання шпалер є виправданим

В деяких дизайнах спалень та дитячих кімнат, поєднання фарба та шпалери може бути доречним. Таким чином, принт виділяє акцентну стіну.