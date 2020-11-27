Для книголюбів важливо, щоб книги зберігались на зручних і доступних поличках. Цікаві ідеї організації місця для різних книг – читайте в нашому матеріалі.

Як зробити книжкові полиці цікавим доповненням інтер'єру, повідомляє Archdaily.

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10 креативних варіантів для книжкових полиць

Casa DL / URBAstudios

Такий варіант виглядає дуже просто, але при цьому він зручний. Ці полички розташували поруч зі сходами, тому не буде потреби шукати додаткову драбину для верхніх поличок.



Простий, але зручний варіант / Фото Archdaily

CZ7 Loft / 5ft2 Studio

Тут також сходи поєднали з поличками, які виготовлені з дерева.



Цікавий варіант поєднання зі сходами / Фото Archdaily

Greville Road Studio / Syte Architects

Якщо у вас великий будинок, то такий варіант ідеально підійде для вас.



Такий варіант підійде для великих будинків / Фото Archdaily

The Long Brick House / Foldes Architects

Велику вітальню можна зробити ще більш затишною, якщо на одній зі стін розташувати полички з книжками.



Варіант для вітальні в білому кольорі / Фото Archdaily

Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects



Сходи-полиці / Фото Archdaily

Casa Ortega / Estudio A0

Сміливо використовуйте простір між сходами або поруч з ними для книжок. У великому будинку можна облаштувати навіть комфортну зону для читання.



Варто використовувати зайвий простір / Фото Archdaily

CRID San Miguel Capiata / OCA

Якщо для вашого інтер'єру дерев'яні полички – це нудно, то спробуйте поекспериментувати з цеглою.



Полиці з цегли – незвичний варіант / Фото Archdaily

SlrSrf / Open Source Architecture



Варіант з використанням окремої кімнати / Фото Archdaily

Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos

Сходовий простір – це ідеальне місце для реалізації найсміливіших фантазій. А такі бібліотеки не тільки економлять місце, а й додають затишку в інтер'єрі.



Ще один "сходовий" варіант / Фото Archdaily

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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura

Полички з книжками можна й приховати, наприклад, за напівпрозорим склом. Такий варіант підійде для світлих гостьових кімнат.



Полиці з напівпрозорим склом в ролі оболонки / Фото Archdaily