Креативні книжкові полиці: цікаві ідеї з різного матеріалу – фото
Для книголюбів важливо, щоб книги зберігались на зручних і доступних поличках. Цікаві ідеї організації місця для різних книг – читайте в нашому матеріалі.
Як зробити книжкові полиці цікавим доповненням інтер'єру, повідомляє Archdaily.
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10 креативних варіантів для книжкових полиць
Casa DL / URBAstudios
Такий варіант виглядає дуже просто, але при цьому він зручний. Ці полички розташували поруч зі сходами, тому не буде потреби шукати додаткову драбину для верхніх поличок.
Простий, але зручний варіант / Фото Archdaily
CZ7 Loft / 5ft2 Studio
Тут також сходи поєднали з поличками, які виготовлені з дерева.
Цікавий варіант поєднання зі сходами / Фото Archdaily
Greville Road Studio / Syte Architects
Якщо у вас великий будинок, то такий варіант ідеально підійде для вас.
Такий варіант підійде для великих будинків / Фото Archdaily
The Long Brick House / Foldes Architects
Велику вітальню можна зробити ще більш затишною, якщо на одній зі стін розташувати полички з книжками.
Варіант для вітальні в білому кольорі / Фото Archdaily
Bookshelf House / Shinsuke Fujii Architects
Сходи-полиці / Фото Archdaily
Casa Ortega / Estudio A0
Сміливо використовуйте простір між сходами або поруч з ними для книжок. У великому будинку можна облаштувати навіть комфортну зону для читання.
Варто використовувати зайвий простір / Фото Archdaily
CRID San Miguel Capiata / OCA
Якщо для вашого інтер'єру дерев'яні полички – це нудно, то спробуйте поекспериментувати з цеглою.
Полиці з цегли – незвичний варіант / Фото Archdaily
SlrSrf / Open Source Architecture
Варіант з використанням окремої кімнати / Фото Archdaily
Apartamento Sacadura Cabral / Morim Santos Silva Arquitectos
Сходовий простір – це ідеальне місце для реалізації найсміливіших фантазій. А такі бібліотеки не тільки економлять місце, а й додають затишку в інтер'єрі.
Ще один "сходовий" варіант / Фото Archdaily
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Apartamento Santos Dumont / Ateliê de Arquitetura
Полички з книжками можна й приховати, наприклад, за напівпрозорим склом. Такий варіант підійде для світлих гостьових кімнат.
Полиці з напівпрозорим склом в ролі оболонки / Фото Archdaily
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