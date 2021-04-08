Під час ремонту ми часто не враховуємо особливості ванної кімнати, через це не завжди вдається втілити задумане і приходиться жертвувати зовнішнім виглядом чи власними коштами і нервами. Наша стаття точно допоможе уникунути факапів.

Комфорт та ергономічність ванної кімнати дуже важливі, адже після важкого робочого дня хочеться розслабитися у теплому душі. Не важливо маленький санвузол чи великий, при правильному плануванні він може бути зручним та стильним. Про головні праввила під час ремонту розповіли дизайнери tomkin_design.

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Обов'язково продумати планування заздалегідь, це перше і найважливіше правило.

Кривизна стін особливо зустрічається у радянській забудові / Фото інстаграм tomkin_design

При плануванні санвузла враховуйте, що після вирівнювання стін, штукатурки, плитки, і вбудованої сантехніки, ширина стін по периметру може зменшитися на 4 — 10 сантиметрів. Тому габаритну сантехніку (ванні, душові, раковини) не можна купувати за чорновим розміром.

При цьому є дозволена кількість використання ліктів при підведені каналізації, її не варто порушувати / Фото інстаграм tomkin_design

Головний предмет санвузла – унітаз. Для правильного функціонування потрібно обов'язково врахувати підведення комунікацій. Відстань від унітазу до стояка – не більше півтора метри. Ухил – 2 сантиметри на 1 метр.

Особливо важкодоступними умивальники стануть для дітей / Фото інстаграм tomkin_design

Найчастіша помилка – висота тумби. Стандарт 86 — 90 сантиметрів. АЛЕ, якщо ви вибрали накладну раковину, то висоту тумби потрібно зменшити відповідно до раковини, щоб у сумі вийшло не більше 90 сантиметрів. Якщо у вас під тумбою планується пральна машина, то раковина може бути ТІЛЬКИ вбудована.

Відкривні дверцята на такій висоті під час частого використання – непрактичні / Фото інстаграм tomkin_design

Тумба з відкривними дверцятами незручна у ванній, вибирайте з висувними шухлядами.

Для змішувачів прихованого монтажу стіна штробиться, або зашивається за допогою гіпсокартону / Фото інстаграм tomkin_design

Для вбудованих змішувачів передбачте плюс 5 – 10 сантиметрів для "нарощування" стіни гіпсокартоном. Установка вбудованих частин сантехніки проводитися на початку ремонту.

Вбудовані аксесуари заощаджують площу санвузла / Фото інстаграм tomkin_design

Передбачте необхідну кількість розеток. Біля раковини варто встановлювати розетки із вологозахистом.

Можна встановити розтки у шафці над умивальником для підзарядки зубних щіток / Фото інстаграм tomkin_design

Якщо у вас дуже маленька площа санвузла і неохідне встановлення кутового унітазу, використовуйте спеціальну вбудовану модель, а не звичайний унітаз з бачком. Так ви сбережете естетику приміщення.

Погодьтеся, що такий кутовий унітах виглядає набагато стильніше / Фото інстаграм tomkin_design

Люк для ревізії зробіть з матеріалу стіни, не ставте накладної пластиковий. Як варіант: плитка на магнітах,чи люк на тіпонах, пофарбований у тон стіни, все залежить від оздоблення поверхні.

Так ви зробите люк непомітним / Фото інстаграм tomkin_design

Обираючи плитку будьте уважні, на сайті може бути вказаний розмір 60х60см, а на практиці виявиться 59,5см, і вся розкладка може змінитися. Консультуйтеся з приводу цього у продавців. Також, якщо плитки немає у наявності, обов'яково замовте її попередньо, щоб майстри змогли обдразу приступити до роботи.

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Передбачте додаткову вечірню підсвітку, особливо, якщо у вас є ніша для миючих засобів. Виглядатиме "вау".

Підсвітка дзеркала також дуже актуальна, селфі точно вийде вдалим / Фото інстаграм tomkin_design

Щоб ремонт не приносив стрес та лишні витрати радимо звернутися до дизайнерів, вони точно зможуть врахувати всі ваші побажання та запропонують найкращий варіант.