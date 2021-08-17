Район в якому розташована квартира холостяка, більш відомий як квартал Відродження. Він унікальний старовинною архітектурою та мощеними вулицями, які приваблюють туристів зі всього світу.
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Саме тут, на прохання молодого вченого, архітектори модернізували простір площею 79 квадратних метрів. Основне завдання полягало у збереженні оригінальних деталей 17 століття.
Стіни покриті грубим тинькуванням / Фото Dwell
Світле покриття підлоги контрастує з балками / Фото Dwell
У квартирі використано кілька відтінків зеленого / Фото Dwell
Масивні кам'яні каміни, величезні дубові балки та високі стелі – це лише деякі з оригінальних елементів, які відновили архітектори. Щоб доповнити оригінальні дерев'яні балки, команда використовувала грубе тинькування та світлі породи для підлоги. Для завершення композиції, вони інтегрували в простір модульні меблі.
В зоні кухні збережено історичний камін / Фото Dwell
Вбудовані меблі / Фото Dwell
Попри обмежену площу, архітекторам вдалося покращити зонування. Рішення об'єднати кухню з їдальнею розширило простір.
Спальня / Фото Dwell
Спальня / Фото Dwell
Мінімалістичний інтер'єр / Фото Dwell
Мінімалістичний інтер'єр / Фото Dwell
Мінімалістичний інтер'єр / Фото Dwell