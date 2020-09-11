Техніка полірованого бетону є не новою та колись застосовувалась лише у промислових та комерційних приміщеннях. Втім, сьогодні відшліфовану до блиску підлогу все частіше використовують і в приватних помешканнях. Проста суміш кількох будівельних матеріалів серйозно економить час та нерви домовласникам.

Найчастіше поліровані підлоги використовують у квартирах з інтерєром у стилі лофт, гранж чи індустріальному, повідомляє Archdaily.

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5 варіантів інтер'єру з полірованою підлогою

Етнічний стиль



Будинок зроблений у сучасному бразильському етнічному стилі / Фото Archdaily

Розташований у невеликому селі між океаном та річкою, будинок зведений за класичними уявленнями бразильської архітектури з м'яким дахом та білими стінами. Всередині меблі зроблені з грубого неотесаного дерева, стіни прикрашені плакатами, а підлога зроблена з полірованого бетону.

Індустріальний стиль



Індустріальний стиль ідеально підходить для полірованої підлоги / Фото Archdaily

Тут власники використали полірований бетон у будинку в індустріальному стилі. Освітлення та електрика були виконані в оцинкованих трубопроводах та жолобах. Стіни були облущені спеціально, щоб залишити цеглу голою.

Заміський будинок



Цей будиночок звели просто посеред гір / Фото Archdaily

Цей будинок розташований за містом та був зведений з природного каменю. Інтер'єр вирізняється використанням червоного дерева, металу чорного кольору та точкового освітлення. Звісно, підлогу тут покриває полірований бетон.

Приватний будинок



Будинок є одноповерховим / Фото Archdaily

Це будівля стоїть на великих Y-подібних конструкціях, але є низькою та довгою. Простори тут відкриті а меблі вишукані. Втім, більшість стін в цьому приміщенні бетонні, тому так ж, але полірована підлога гармонійно вписалась в інтер'єр.

Мінімалістичний стиль



Строгі лінії сигналізують про мінімалістичний дизайн / Фото Archdaily

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Строгі лінії та відсутність декору є головними особливостями цього будинку. Дизайнери використовували невелику кількість кольорів, які б разом утворили світлий та приємний простір. Логічним доповненням до білих стін тут стала бетонна сіра підлога.