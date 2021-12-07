На перший погляд, оформлення квартири у східному стилі не потребувує особливих зусиль. Килими, барвисті кольори, декор – і справу зроблено.

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Але з таким підходом можна наробити багато помилок, які зіпсують усю картину. Східний стиль – справа тонка, тому до процесу потрібно підходити з обережністю.

Східний стиль – це не завжди просто / Фото Pinterest

Мікс стилів

На Сході є багато дуже багато культур, поєднання яких буде далеко не ідеальним рішенням. Перше, що потрібно зробити – чітко визначити свій стиль: індійський, японський, арабський тощо. Лише після цього варто переходити до наступного етапу.

Декор

В будь-якому східному стилі декор – це основний акцент. Його просто не може бути мало. Але тут потрібно шукати баланс – не треба захаращувати простір великою кількістю дрібних деталей. Ваше житло – це історія, не потрібно вплітати в неї непотрібних героїв.

Лінії та меблі

Східний стиль – це завжди про прямі лінії та мінімалізм у меблях. Щоб ви не обрали – простори мають бути вільними та відкритими. Якщо ваша площа обмежує вашу уяву, потрібно порадитися з дизайнером. Економія як противага пошуку ідеальному рішення ні до чого хорошого не приведе.

Текстиль

У східних стилях текстилю багато. Килими, подушки, накидки – на брак тканини тут гріх жалітися. Вибір текстилю треба робити таким чином, щоб він працював на одну ідею, але не зливався. Наприклад, схожі кольори можуть бути відокремленими візерунками або яскравими деталями. Головне уникнути ефекту, ніби ви опинились всередині якоїсь кабіни, оббитої килимами.