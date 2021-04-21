Щоб вас не обманули: 5 деталей, на які варто звернути увагу при покупці кухні

Кухня – як авто, при однаковому екстер'єрі начинка може бути різною. При замовленні затверджується її комплектація, що безпосередньо впливає на функціональні можливості, гарантійний термін та вартість.

Кухонні меблі – одна із найдорожчих деталей інтер'єру. Якщо ви вирішили не економити на них і хочете, щоб вони були довговічними та комфортними, то варто звернути на деякі деталі при покупці. Про те, як перевірити чи вас не обманули підрядники й чи ціна відповідає якості, розповідає в інстаграмі дизайнер Михайло Курносов.

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5 ключових пунктів, при прийманні та замовленні кухонних меблів:

1. Фурнітура, петлі.

Приклад: глибина висувних модулів в комплектації 500 міліметрів, по факту – 350 міліметрів. Висновок: підрядник зекономив на фурнітурі та матеріалах. Це легко перевірити рулеткою. Уважно з петлями й направляючими, щоб не одержати невідому фірму замість оплаченого blum або hettich, потрібно, щоб виробник був зазначений в специфікації. Під час установки перевірте штампи у важкодоступних місцях.

Інтер'єр кухні / Фото інстаграм mihail_kurnosov

2. Текстури, фактура.

Приклад: в салоні вибрали круту текстуру дерева конкретного європейського бренду, а на об'єкт приїхав дешевший аналог. Візуально помітити різницю складно, тому що минув час. Щоб такого уникнути потрібно порівняти зразок з готовим продуктом, приклавши вихідний зразок. Часто таке трапляється з матеріалом FENIX NTM. Вважали Фенікс, а відродився, наприклад, Supramat AGT (AGT – непоганий, але дешевший матеріал). Такий трюк легше зробити на чорних і сірих зразках.

3. Основа фасаду і товщина.

Приклад: замовляли фасад на основі МДФ, а на об'єкт приїхав ДСП. Як перевірити: МДФ і ДСП відрізняються за вагою на 20-30%, плюс кромка. Товщину перевіряємо рулеткою. Подібне трапляється рідко, але перестрахуватися варто.

Інтер'єр кухні / Фото інстаграм mihail_kurnosov

​4. Ціна.

Кухня на замовлення – вже не стандарт і, як правило, коштує дорожче ніж готові модульні меблі. Коли підрядник говорить про збільшення модуля, наприклад, з 500 міліметрів на 520 міліметрів з доплатою в 30—40 відсотків – це обман. Меблі з масиву – виняток.

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​5. Техніка.

Тут простіше: не хочете переплачувати за націнку – не лінуйтеся, моніторте ринок і беріть у тих, хто спеціалізується на цьому.

Детально читайте всю специфікацію (що враховано) і вивчайте договір (дрібний текст), а вибираючи підрядника працюйте з тими, для кого репутація важливіша, ніж новий лобзик.