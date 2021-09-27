Щоб не забути: чек-лист осіннього прибирання прибудинкової території
Джерело:24 канал
Осінь – це період інтенсивної роботи навколо будинку. До настання рясних дощів, холодів, а потім і снігу слід завершити прибирання у саду та навколо хати.
Підготовка оселі та навколишньої території до зими передбачає догляд за газоном та рослинами, а також прибирання поруч із будинком. Є золоте правило: якщо ви хочете насолоджуватися красивим і пишним зеленим газоном навесні – подбайте про нього перед зимою.
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Газон
Останнє скошування трави слід проводити в кінці жовтня, не забуваючи залишати траву близько 4 сантиметрів. Це потрібно зробити для того, щоб вона не замерзла під час перших заморозків.
Згрібання листя в саду
Опале листя може виглядати по справжньому чарівно: різні відтінки червоного та спалахи жовтого – це прекрасний елемент осіннього пейзажу. Однак для підтримки газону в належному стані потрібно регулярно згрібати листя і чистити траву від опалих гілочок і сухих частин рослин.
Рослини
Перед першими заморозками слід рясно полити рослини та захистити ніжні екземпляри від заморозків. Ви можете зробити це в листопаді. Головне – не надто рано, щоб рослини звикли до зниження температури.
Територія навколо будинку
Перш ніж температура значно знизиться, слід подбати про бруківку та під’їзну алею. Якщо між бруківкою виріс мох та інші бур’яни – варто їх позбутися, щоб доріжка виглядала чистою та естетичною.