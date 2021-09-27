Підготовка оселі та навколишньої території до зими передбачає догляд за газоном та рослинами, а також прибирання поруч із будинком. Є золоте правило: якщо ви хочете насолоджуватися красивим і пишним зеленим газоном навесні – подбайте про нього перед зимою.

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Газон

Останнє скошування трави слід проводити в кінці жовтня, не забуваючи залишати траву близько 4 сантиметрів. Це потрібно зробити для того, щоб вона не замерзла під час перших заморозків.

Акуратність – найкращий стиль / Фото pinterest

Згрібання листя в саду

Опале листя може виглядати по справжньому чарівно: різні відтінки червоного та спалахи жовтого – це прекрасний елемент осіннього пейзажу. Однак для підтримки газону в належному стані потрібно регулярно згрібати листя і чистити траву від опалих гілочок і сухих частин рослин.

Залишки однорічних рослин і бур'янів необхідно видалити з клумб / Фото pinterest

Рослини

Перед першими заморозками слід рясно полити рослини та захистити ніжні екземпляри від заморозків. Ви можете зробити це в листопаді. Головне – не надто рано, щоб рослини звикли до зниження температури.

Для захисту рослин використовуйте неткане полотно / Фото pinterest

Територія навколо будинку

Перш ніж температура значно знизиться, слід подбати про бруківку та під’їзну алею. Якщо між бруківкою виріс мох та інші бур’яни – варто їх позбутися, щоб доріжка виглядала чистою та естетичною.

Охайна територія прикрашає дім / Фото pinterest