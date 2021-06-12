На що звернути увагу, обираючи тумбу для взуття: поради дизайнерів

Вибирати тумбу для взуття потрібно по її місткості. Правильно організований внутрішній простір меблі дозволить заховати усе необхідне навіть при невеликих габаритах самої конструкції. На що ще обов'язково звернути увагу перед купівлею – далі.

Коридор формує перше враження про ваше помешкання, тому так важливо враховувати всеможливі нюанси. Тумба для зберігання взуття, наприклад, здатна прикрасити вхідну частину дому, впорядкувати взуття, стати підставкою для ключів й аксесуарів та зручною лавицею. Водночас неправильний вибір, може негативно вплинути на порядок у вхідній частині вашого дому.

Читайте також Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей

Щоб ви уникнули незручностей, радимо звернути уваги на деталі та обрати максимально зручну й функціональну тумбу, яка врахує кожну потребу.

Конструктивні вимоги до тумби



Зверніть увагу на кількість секцій / Фото links-stroy

Тумба повинна бути відповідати простору в який ви плануєте її розмістити. Враховуючи невелику площу коридору, дизайнери радять звернути увагу на:

негабаритні варіанти з високою місткістю;

тумби, внутрішній простір яких розрахований як на масивне зимове, так і на літнє взуття. Чим більше окремих відділів – тим краще;

вентиляцію;

кут нахилу, який дасть змогу взуттю просушуватися та буде простим у догляді;

акуратні поверхні.

Який матеріал обрати



Зверніть увагу на матеріал тумби / Фото home-designing

Для корпусів меблів для взуття використовуються:

дерево;

плити з пресованих матеріалів (ламіновані та звичайні деревинно-стружкові плити, орієнтовано-стружкові плити, деревоволокнисті плити середньої щільності);

пластик;

метал.

Часто матеріали поєднуються – металевий каркас обшивається плитами, стільниця виготовляється зі скла, а у варіанті тумб зі сидінням в них присутній текстиль.

Вироби з деревини закономірно дорожчі, адже дають гарантію довговічності, екологічність та гігроскопічність. Вони здатні поглинати вологу з взуття, що особливо важливо в нашому кліматі. Для захисту від гниття деревину просочують водовідштовхувальними засобами й покривають лаком.



Комбіновані тумби для взуття / Фото links-stroy

Якщо вибір припав на стружкові плити, треба переконатися, що в них присутнє покриття зі шпону, плівки мають суцільну рівну поверхню, а всі торці заклеєні кромкою.

Пластик найгірше переносить вологу і температурні зміни, тому будьте готові, що в процесі експлуатації можливі деформації.

Краще переплатити за високоякісну поверхню та фурнітуру, адже це вбереже меблі від подряпин, вологи й стирання кольору. Врахуйте, що тумба призначена для коридору й буде часто контактувати з брудними підошвами взуття, гострими ключами, важкими сумками та вологими парасолями.

Конструкція

Закриті тумби



Закриті тумби для взуття / Фото links-stroy

Такі тумби забезпечують максимальний порядок у коридорі, адже повністю закривають взуття від стороннього погляду. Утім, якщо такі тумби не оснащені системою циркуляції повітря, в них рано чи пізно з'явиться неприємний запах.

Дверцята закритих тумб



Якими бувають дверцята тумб для взуття / Фото links-stroy

Орні двері доречніші в тумбах невеликого розміру, інакше вони швидко просідають під вагою.

доречніші в тумбах невеликого розміру, інакше вони швидко просідають під вагою. Відкидні двері бувають 2-х типів: на барних петлях та на округлих кріпленнях, які виводять за собою кілька полиць при відкриванні. Така конструкція нагадує гаманець з відділеннями.

бувають 2-х типів: на барних петлях та на округлих кріпленнях, які виводять за собою кілька полиць при відкриванні. Така конструкція нагадує гаманець з відділеннями. Купе – хороший варіант для тісного коридору, а деякі моделі ще й оснащені ґратчастими вставками для вентиляції.

Відкриті



Відкриті тумби для взуття / Фото home-designing

Це стелажі, що складаються з полиць. Подібний варіант конструкції забезпечує миттєвий доступ до взуття та відмінну вентиляцію. З мінусів – доведеться тримати взуття в чистоті, інакше – воно зіпсує зовнішній вигляд коридору.

Моделі з сидінням



Тумба-диван / Фото home-designing

Щоб вам було зручніше надягати взуття, оберіть варіант з лавкою.

Модель з дзеркалом

В результаті звичайна тумба перетвориться в функціональний куток, адже всім хочеться бачити свій зовнішній вигляд перед виходом з дому.

Що ще врахувати



Тумби для взуття / Фото links-stroy