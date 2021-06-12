Коридор формує перше враження про ваше помешкання, тому так важливо враховувати всеможливі нюанси. Тумба для зберігання взуття, наприклад, здатна прикрасити вхідну частину дому, впорядкувати взуття, стати підставкою для ключів й аксесуарів та зручною лавицею. Водночас неправильний вибір, може негативно вплинути на порядок у вхідній частині вашого дому.
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Щоб ви уникнули незручностей, радимо звернути уваги на деталі та обрати максимально зручну й функціональну тумбу, яка врахує кожну потребу.
Конструктивні вимоги до тумби
Зверніть увагу на кількість секцій / Фото links-stroy
Тумба повинна бути відповідати простору в який ви плануєте її розмістити. Враховуючи невелику площу коридору, дизайнери радять звернути увагу на:
- негабаритні варіанти з високою місткістю;
- тумби, внутрішній простір яких розрахований як на масивне зимове, так і на літнє взуття. Чим більше окремих відділів – тим краще;
- вентиляцію;
- кут нахилу, який дасть змогу взуттю просушуватися та буде простим у догляді;
- акуратні поверхні.
Який матеріал обрати
Зверніть увагу на матеріал тумби / Фото home-designing
Для корпусів меблів для взуття використовуються:
- дерево;
- плити з пресованих матеріалів (ламіновані та звичайні деревинно-стружкові плити, орієнтовано-стружкові плити, деревоволокнисті плити середньої щільності);
- пластик;
- метал.
Часто матеріали поєднуються – металевий каркас обшивається плитами, стільниця виготовляється зі скла, а у варіанті тумб зі сидінням в них присутній текстиль.
Вироби з деревини закономірно дорожчі, адже дають гарантію довговічності, екологічність та гігроскопічність. Вони здатні поглинати вологу з взуття, що особливо важливо в нашому кліматі. Для захисту від гниття деревину просочують водовідштовхувальними засобами й покривають лаком.
Комбіновані тумби для взуття / Фото links-stroy
Якщо вибір припав на стружкові плити, треба переконатися, що в них присутнє покриття зі шпону, плівки мають суцільну рівну поверхню, а всі торці заклеєні кромкою.
Пластик найгірше переносить вологу і температурні зміни, тому будьте готові, що в процесі експлуатації можливі деформації.
Краще переплатити за високоякісну поверхню та фурнітуру, адже це вбереже меблі від подряпин, вологи й стирання кольору. Врахуйте, що тумба призначена для коридору й буде часто контактувати з брудними підошвами взуття, гострими ключами, важкими сумками та вологими парасолями.
Конструкція
Закриті тумби
Закриті тумби для взуття / Фото links-stroy
Такі тумби забезпечують максимальний порядок у коридорі, адже повністю закривають взуття від стороннього погляду. Утім, якщо такі тумби не оснащені системою циркуляції повітря, в них рано чи пізно з'явиться неприємний запах.
Дверцята закритих тумб
Якими бувають дверцята тумб для взуття / Фото links-stroy
- Орні двері доречніші в тумбах невеликого розміру, інакше вони швидко просідають під вагою.
- Відкидні двері бувають 2-х типів: на барних петлях та на округлих кріпленнях, які виводять за собою кілька полиць при відкриванні. Така конструкція нагадує гаманець з відділеннями.
- Купе – хороший варіант для тісного коридору, а деякі моделі ще й оснащені ґратчастими вставками для вентиляції.
Відкриті
Відкриті тумби для взуття / Фото home-designing
Це стелажі, що складаються з полиць. Подібний варіант конструкції забезпечує миттєвий доступ до взуття та відмінну вентиляцію. З мінусів – доведеться тримати взуття в чистоті, інакше – воно зіпсує зовнішній вигляд коридору.
Моделі з сидінням
Тумба-диван / Фото home-designing
Щоб вам було зручніше надягати взуття, оберіть варіант з лавкою.
Модель з дзеркалом
В результаті звичайна тумба перетвориться в функціональний куток, адже всім хочеться бачити свій зовнішній вигляд перед виходом з дому.
Що ще врахувати
Тумби для взуття / Фото links-stroy
- Перш за все, слід виміряти простір, де ви встановлюватимете тумбу. Знаючи параметри, простіше обрати відповідну модель.
- Краще придбати продукцію відомих торгових марок, ніж дешевий аналог, який може деформуватися. Якісна тумба матиме відповідний сертифікат.
- Зверніть увагу на якість ніжок. Якщо модель підвісна – переконайтеся в надійності кріплень. Також перевірте якість висувних механізмів і фурнітури. Дверцята повинні легко відкриватися і не скрипіти.
- Якщо після контакту тумба залишає сліди фарби на руках, краще відмовитися від покупки.