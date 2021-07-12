Кожен із цих прикладів доводить, що білий колір підходить не лише для просторих віталень, але й для бібліотек, столових та навіть гуртожитських коридорів. Як реалізувати мінімалістичний, спокійний та практичний простір – далі.

Актуально Як забезпечити ідеальний мікроклімат оселі: 5 дієвих способів

Щоб білий виглядав свіжо та не викликав відчуття, що ви знаходитеся в необжитому просторі, спробуйте:

підібрати свій відтінок білого. Дизайнери рекомендують обирати теплий підтон, щоб простір не виглядав занадто стерильним та холодним;

Дизайнери рекомендують обирати теплий підтон, щоб простір не виглядав занадто стерильним та холодним; поекспериментувати з обробкою. Від матових відтінків до глянцю – це все допоможе додати необхідного контрасту;

Від матових відтінків до глянцю – це все допоможе додати необхідного контрасту; вибирати різноманітні текстури та візерунки, щоб надати приміщенню м'якшого вигляду.

Ось, як з цим працюють досвідчені дизайнери інтер'єрів.

Бежеві тони та чорні деталі



Бежеві тони та чорні деталі в білому інтер'єрі / Фото Dezeen

Білий колір в апартаментах з нішами допомагає виділити стіну під відкриті полиці. Бежеві тони та чорні деталі були додані, щоб контрастувати з білими стінами та створити завершений інтер'єр.

Плитка, яка робить кімнату глибшою



Додайте в білу кімнату орнаменти / Фото Dezeen

Плитка на підлозі виконує декоративну функцію, створюючи контраст з білими меблями та стінами. Частина кімнати з бібліотекою, використовує для цієї функції дерев'яну стільницю та чорний обідній стіл.

Білий у поєднанні з сірим



Білий у поєднанні з сірим в інтер'єрі / Фото Dezeen

Панорамні вікна, біла підлога зі світло-сірими меблями роблять це приміщення ідеальним для розслаблення після важкого робочого дня. Єдиний кольоровий акцент створює колекція платівок, розташована біля порожньої стіни.

Яскравий елемент в білому просторі



Яскравий елемент в білому просторі / Фото Dezeen

Деревина, блідо-рожева канапа та жовтий стілець формують незвичний простір, утім, завдяки тому, що запропоновані яскраві кольори повністю протилежні один одному, вони ідеально поєднуються між собою.

Цегла в білому інтер'єрі



Цегла в білому інтер'єрі / Фото Dezeen

Всередині цієї вітальні фігурує сталь, рекультивоване дерево і цегла. Кожен із цих елементів може використовуватися як разом, так і поодинці, щоб надати білому інтер'єру органічнішого вигляду.

Кремовий текстиль



Кремовий текстиль в білому інтер'єрі / Фото Dezeen

Щоб розбавити білий інтер'єр, дизайнери використали затишний кремовий килимок, який доповнює білу канапу.

Дерево в білому інтер'єрі



Дерево в білому інтер'єрі / Фото Dezeen

Білий стельовий вентилятор і біла плитка доповнюють світлий інтер’єр з вбудованими дерев'яними меблями та дерев'яною підлогою.

Коридор в гуртожитку



Дерево в білому інтер'єрі / Фото Dezeen

Цей японський гуртожиток, призначений для працівників одного із ресторанів на острові Тесіма. Лавки з білої деревини із подушками відтінку шавлії та коричневі стельові балки стилізують приміщення.

Цікаво Дизайнери інтер'єрів назвали 11 домашніх речей, від яких варто позбутися

Книжна полиця, як акцентний елемент



Книжна полиця, як акцентний елемент / Фото Deezen

Скульптурна біла стіна між столовою та сходами, додає театральності простому інтер’єру. А висока книжкова шафа забезпечує єдиний концепт відкритого простору, доповнюючи горіховий стіл аналогічними полицями.

Текстиль у вузькій квартирі



Як розширити вузьке приміщення / Фото Deezen

Квартира має світлу вітальню-їдальню, прикрашену пухнастим текстилем. Щоб не забивати ним площу підлоги, дизайнери помістили його на диван та прозорі крісла.