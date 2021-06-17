Коридор – це допоміжне приміщення. Найчастіше він виконує транзитну функцію та використовується для зберігання взуття, верхнього одягу, парасолі чи інших аксесуарів.

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При певних умовах його площу використовують для приміщень з "вологими" процесами, до яких відноситься санвузол та кухня. Однак частіше коридор стає частиною житлових кімнат. Коли й за яких умов це можливо, а також, що врахувати перед переплануванням – далі.

Врахуйте державні будівельні норми



Створення санвузла коштом звуження коридору / Фото Pinterest

Ширина коридору, який веде до житлових приміщень повинна становити 1,1 метра.

Інженерне обстеження

Демонтаж перегородки між коридором та іншими кімнатами дозволяє збільшити кухню чи вітальню, розмістити в кімнатах додаткове обладнання чи меблі, а також впустити природне світло в зону раніше закритого передпокою. Утім, будь-яке перепланування з частковим або повним демонтажем перегородок проводиться після обов'язкового інженерного обстеження та складання висновку про можливість і безпечність проведення майбутніх робіт.

У процесі демонтажу важливо дотримуватися всіх вимог щодо забезпечення схоронності опірних конструкцій.

Верхні та нижні поверхи



Як правильно перепланувати коридор / Фото Pinterest

Перш за все важливо врахувати, що знаходиться під та над коридором. Сусіди могли випередити вас та зробити розширення чи перепланування раніше.

Санвузол не можна розміщувати над житловими приміщеннями та кухнею. Виключення лише для дворівневих квартир – санвузол на другому рівні може бути над кухнею на першому рівні. Кухню не можна облаштовувати над житловою кімнатою.

Ці правила діють й у зворотному напрямку – не можна розміщувати кухню й кімнату під санвузлом в сусідів зверху. Також кімнату не можна розміщувати під кухнею.

Гідроізоляція

Якщо коридор використовуватиметься для "мокрих" зон квартири, обов'язковим є проведення робіт щодо гідроізоляції новостворюваного санвузла (ванни, душової, туалету) або кухні.

Особливості перенесення кухні в коридор



Кухня в коридорі / Фото Pinterest

Такий варіант перепланування дозволяє додатково облаштувати вітальню або столову. Звільнена площа не вважається житловою, а на плані вона зазвичай позначена, як кабінет. Площа кухні-ніші повинна становити 5 квадратних метрів, передбачати всі необхідні комунікації й вентиляцію. З мінусів – у ній не може бути встановлена ​​газова плита.

Візуальні елементи

Знесення перегородки між передпокоєм і житловими кімнатами дасть вам змогу розширити площу квартири, але для більшої зручності спробуйте зонувати простір різними покриттями підлоги, стелажами, розсувними перегородками або шафами-купе.