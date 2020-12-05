На фото сучасних інтер'єрів можна зустріти незвичні вузькі скатертини, що прикрашають стіл. Вони мають назву "ранер". Розповідаємо, для чого використовують ранери та з чим їх поєднати.

Редакція Дизайн 24 розповідає, чому ранери стали такими актуальними.

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Ранер – вузька скатертина, що прикрашає стіл. Зазвичай їх розміщують в центрі столу. Ранери мають декоративне призначення.



Варіант стильного поєднання ранера і подушок / Фото shopsclub

Види ранерів

Ранери з тканини

Вони є досить пласкими, не підіймаються над поверхнею столу. Такі ранери зазвичай використовують в комплекті зі скатертиною.



Ранери для весільного столу / Фото the-wedding

Ранери з макраме

Мають надзвичайно декоративний вигляд, є об'ємними та можуть прикрашати не тільки стіл, а й будь-яку поверхню. Ранери з макраме зазвичай лежать на столі без скатертини.



Ранер з макраме / Фото Pinterest

Ранери з мережива

Тонкі, невагомі й дуже стильні. Їх можна покласти на скатертину або лаковану поверхню. Такі ранери роблять стіл святковим.



Мереживний ранер / Фото villagrazia.ua

Ранери з вишивкою, стразами, намистом

Використовуються як святковий декор столу, наприклад, на весіллях.

На цей ранер не можна нічого поставити, тому він має бути досить вузьким і лежати в центрі столу.



Ранер з квітами / Фото Lenuyut777

Форми ранерів

Ранери бувають не тільки довгими й прямокутними. Вони можуть бути овальними, круглими, із заокругленими кутами.

Ранери мають хороший вигляд на тумбах, комодах, столах тощо.



Ранери бувають різної форми / Фото sputnik-s.com.ua

Варіанти використання ранерів

Використовуйте самостійно

Ранер як єдина скатертина може використовуватися на дерев'яних поверхнях, а також на сучасних пластикових або скляних столах.



Новорічні ранери / Фото yarmarka-dekora.com

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Комбінуйте ранер зі скатертиною

Тут існує правило – ранер і скатертина мають бути з одного матеріалу (тканина, клейонка тощо). А от із кольорами можна експериментувати.



Ранер на святковому столі / Фото Livemaster

Можна обрати контрастний ранер, або ранер, світліший на кілька відтінків. Також можна зробити просто вдале поєднання кольорів і оживити стіл.

Спробуйте підібрати ранер під колір посуду, квітів у вазі, серветок. Це буде виглядати дуже стильно.