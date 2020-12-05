Модний тренд: що таке ранер і з чим його поєднати в інтер'єрі – фото прикладів
На фото сучасних інтер'єрів можна зустріти незвичні вузькі скатертини, що прикрашають стіл. Вони мають назву "ранер". Розповідаємо, для чого використовують ранери та з чим їх поєднати.
Редакція Дизайн 24 розповідає, чому ранери стали такими актуальними.
Цікаві приклади: З цих закинутих підвалів зробили неймовірні кімнати: фото до і після
Ранер– вузька скатертина, що прикрашає стіл. Зазвичай їх розміщують в центрі столу. Ранери мають декоративне призначення.
Варіант стильного поєднання ранера і подушок / Фото shopsclub
Види ранерів
Ранери з тканини
Вони є досить пласкими, не підіймаються над поверхнею столу. Такі ранери зазвичай використовують в комплекті зі скатертиною.
Ранери для весільного столу / Фото the-wedding
Ранери з макраме
Мають надзвичайно декоративний вигляд, є об'ємними та можуть прикрашати не тільки стіл, а й будь-яку поверхню. Ранери з макраме зазвичай лежать на столі без скатертини.
Ранер з макраме / Фото Pinterest
Ранери з мережива
Тонкі, невагомі й дуже стильні. Їх можна покласти на скатертину або лаковану поверхню. Такі ранери роблять стіл святковим.
Мереживний ранер / Фото villagrazia.ua
Ранери з вишивкою, стразами, намистом
Використовуються як святковий декор столу, наприклад, на весіллях.
На цей ранер не можна нічого поставити, тому він має бути досить вузьким і лежати в центрі столу.
Ранер з квітами / Фото Lenuyut777
Форми ранерів
Ранери бувають не тільки довгими й прямокутними. Вони можуть бути овальними, круглими, із заокругленими кутами.
Ранери мають хороший вигляд на тумбах, комодах, столах тощо.
Ранери бувають різної форми / Фото sputnik-s.com.ua
Варіанти використання ранерів
Використовуйте самостійно
Ранер як єдина скатертина може використовуватися на дерев'яних поверхнях, а також на сучасних пластикових або скляних столах.
Новорічні ранери / Фото yarmarka-dekora.com
Вам сподобається: Бюджетне та стильне оздоблення: як використати фанеру в інтер'єрі
Комбінуйте ранер зі скатертиною
Тут існує правило – ранер і скатертина мають бути з одного матеріалу (тканина, клейонка тощо). А от із кольорами можна експериментувати.
Ранер на святковому столі / Фото Livemaster
Можна обрати контрастний ранер, або ранер, світліший на кілька відтінків. Також можна зробити просто вдале поєднання кольорів і оживити стіл.
Спробуйте підібрати ранер під колір посуду, квітів у вазі, серветок. Це буде виглядати дуже стильно.
Поділитися новиною