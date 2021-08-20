Чому максималізм – те, що потрібно для облаштування невеликої оселі

Дизайнери інтер'єрів відзначають, що за останній рік клієнти все менше цікавилися мінімалізмом в оформленні житла. Натомість спостерігалася тенденція до художньо оформленого надлишку предметів інтер'єру. Цікаво, що ця тенденція вплинула навіть на оформлення невеликих приміщень. Розповідаємо, що таке максималізм в інтер'єрі та чому вам варто звернути на нього увагу.

Ви не знайдете такого поняття як "максималізм" у традиційному переліку стилів інтер'єру. Утім, в останні роки дизайнерські видання все частіше називають цим терміном сучасну еклектику, яка відрізняється бажанням заповнити увесь простір, використовуючи різноманітні кольори, текстури, вазони та твори мистецтва.

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Максималізм в кухні / Фото Pinterest

Дизайнери інтер'єрів стверджують, що ця тенденція навіяна прагненням привласнити собі свій дім, оточивши себе деталями, які надихають. І, застосовуючи такий підхід, ви можете абсолютно не обмежувати себе в підборі бажаного декору.

Максималізм – це повна протилежність мінімалізму, який був популярний у 2019 – 2020 роках.

Цікаво. що експерти стверджують, наче попри велику кількість речей, які передбачає максималізм, він вважається більш практичним у повсякденному житті, ніж мінімалізм, який був популярним раніше.

Максималізм заохочує індивідуальність

Максималізм в невеликих приміщеннях / Фото Pinterest

Мінімалізм – це красиво відразу після ремонту, але коли ви приходите з роботи, кидаєте речі на диван і йдете готувати їжу – білі поверхні більше не приносять радості. У стерильному приміщенні ви акцентуєтеся на кожній деталі, яка лежить не на своєму місці, що може спровокувати надмірний стрес.

Напротивагу цьому – максималізм дозволяє вам "відпустити себе", експериментувати та отримувати задоволення від варіацій дизайну та речей навіть в невеликому просторі.

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Ви можете використовувати різноманітні кольори та текстури, гратися з тканинами та не перейматися, що звичайні каструлі та сковорідки зіпсують вигляд кухні. Максималізм розкриває весь потенціал вашого дому та дійсно дбає про ваш щоденний комфорт.

Максималізм – передумова затишку

Усі елементи повинні поєднуватися / Фото Psnterest

Після пандемії люди почали прикрашати свої будинки так, щоб вони нагадували про особливі моменти. Ідея "нашарувати" в просторі різні речі, які вам подобаються може значно покращити ваш настрій та зробити вас щасливими в довготривалій перспективі.

Максималізм може зробити будинок просторішим

Функціональні меблі в максималізмі / Фото Pinterest

Максималізм ефективна стратегія для розширення простору, але це не означає, що ви повинні хаотично розставити меблі чи декор. Зосередьтеся на функціональних речах, які можна доповнити кольорами, текстурами і візерунками, які працюватимуть разом, а не вноситимуть дисбаланс. Невеликі простори потребують нашарування, тому елементи, які ви підберете мають поєднуватися між собою.

Наприклад, у дивана і книжкової полиці можуть бути закруглені краї, або ви можете вибрати подушки з такими ж малюнками, як і на килимі.

Максималізм дає час на роздуми

Почніть з малого / Фото Pinterest

Інтер'єр в стилі максималізм хороший тим, що його необов'язково організовувати в один захід. Ви можете розпочати з одного стелажа, згодом масштабувати ідею про сучасну еклектику й в текстилі й лише потім перейти до стін.