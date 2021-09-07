Алебастр має особливий відтінок білого кольору, також він може бути тонованим кремовим, блідорожевим або зеленуватим відтінками. Алебастр – чудовий колір, який ідеально поєднується практично з усіма відтінками в інтер’єрі. Однак однією з найцікавіших комбінацій будуть нейтральні кольори, тобто білий, сірий і чорний.

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З різними відтінками білого і бежевого алебастр створить ніжну і заспокійливу композицію. З іншого боку, алебастр буде мати чудовий вигляд в компанії чорного – контраст, створений обома кольорами, буде виразним і вишуканим.

Затишна кімната / Фото homebook

Алебастровий колір також можна розглядати як універсальну основу. Його можна поєднати з насиченими яскравими кольорами. Фуксія, гірчиця чи сонячний лайм, морська бірюза або соковиті баклажани ідеально підходять для алебастру. Розмістивши диван у насиченому кольорі на тлі стіни з алебастру, ви створите інтригуючий фокус.

Вдале поєднання кольорів / Фото homebook

Чудове поєднання алебастрового кольору з дещо м’якшими відтінками, наприклад, пудровим рожевим або блакитним – така колірна палітра може стати основою ідилічного оформлення, придатного для дитячої кімнати.