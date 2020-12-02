Напередодні свят: що таке адвент-календар і як стильно прикрасити ним інтер'єр
Адвент-календар – це чудова розвага для дітей та дорослих. Початок грудня – саме час обрати календар і виконувати завдання з нього. Розповідаємо, для чого потрібен цей календар і як обрати стильний варіант.
Про цікаве інтер'єрне рішення повідомляє Дизайн 24.
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Адвент-календар– це набір комірок, у яких містяться завдання на кожен день. А ще – маленькі сюрпризи й подарунки.
Календар призначений для створення атмосфери свята / Фото rebenok.by
Цей календар дає змогу вести зворотний відлік до Різдва або Нового року. Він створює атмосферу очікування свята.
Адвент-календар – це стильна прикраса для вашого інтер'єру. Сьогодні існує безліч моделей, які можна придбати. Також є багато ідей, як зробити адвент-календар власноруч.
Календар у вигляді прапорців
Календар з прапорцями / Фото Livemaster
Оберіть стильне поєднання кольорів. Такий календар можна розмістити на стіні або на вікні. Не робіть календар надто різнокольоровим, "дитячим". Поєднайте два контрастні кольори: наприклад, синій з білим, або червоний з сірим.
Календар у вигляді будиночків
Будиночки додають інтер'єру затишку / Фото Livemaster
Будиночки можуть бути з фанери, картону або глини. Їх можна придбати або зробити самим. Такий календар може служити прикрасою в інтер'єрі не тільки в період свят.
Будиночки, виготовлені власноруч / Фото rebenok.by
Календар з відерцями
Стильні відерця для адвент-календаря / Фото royaldesign.ua
Сьогодні є чималий вибір крихітних декоративних відерець. Купіть однакові, або контрастних кольорів. Вони точно стануть основним акцентом в інтер'єрі у передсвяткові дні.
Календар з мішечками
Варіант календаря з паперовими мішечками / Фото Livemaster
Такий можна придбати або виготовити власноруч. Оберіть крафтові мішечки, у яких розмістите завдання й солодощі. Мішечки можуть бути паперовими або з тканини.
На кожному з них напишіть дату, коли потрібно виконати завдання. Як варіант, мішечки можна замінити конвертами.
Звичайні пакунки можна оформити стильно / Фото Pinterest
Варіанти завдань для адвент-календаря:
- подивитися новорічний фільм,
- назбирати шишок і гілочок для різдвяного декору,
- влаштувати сімейну фотосесію,
- повечеряти при свічках,
- зробити сніжного янгола,
- спекти імбирне печиво тощо.
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