Адвент-календар – це чудова розвага для дітей та дорослих. Початок грудня – саме час обрати календар і виконувати завдання з нього. Розповідаємо, для чого потрібен цей календар і як обрати стильний варіант.

Про цікаве інтер'єрне рішення повідомляє Дизайн 24.

Незвично: Стіни, вкриті морозивом: фото атмосферного кафе в Києві

Адвент-календар – це набір комірок, у яких містяться завдання на кожен день. А ще – маленькі сюрпризи й подарунки.



Календар призначений для створення атмосфери свята / Фото rebenok.by

Цей календар дає змогу вести зворотний відлік до Різдва або Нового року. Він створює атмосферу очікування свята.

Адвент-календар – це стильна прикраса для вашого інтер'єру. Сьогодні існує безліч моделей, які можна придбати. Також є багато ідей, як зробити адвент-календар власноруч.

Календар у вигляді прапорців



Календар з прапорцями / Фото Livemaster

Оберіть стильне поєднання кольорів. Такий календар можна розмістити на стіні або на вікні. Не робіть календар надто різнокольоровим, "дитячим". Поєднайте два контрастні кольори: наприклад, синій з білим, або червоний з сірим.

Календар у вигляді будиночків



Будиночки додають інтер'єру затишку / Фото Livemaster

Будиночки можуть бути з фанери, картону або глини. Їх можна придбати або зробити самим. Такий календар може служити прикрасою в інтер'єрі не тільки в період свят.



Будиночки, виготовлені власноруч / Фото rebenok.by

Календар з відерцями



Стильні відерця для адвент-календаря / Фото royaldesign.ua

Сьогодні є чималий вибір крихітних декоративних відерець. Купіть однакові, або контрастних кольорів. Вони точно стануть основним акцентом в інтер'єрі у передсвяткові дні.

Календар з мішечками



Варіант календаря з паперовими мішечками / Фото Livemaster

Такий можна придбати або виготовити власноруч. Оберіть крафтові мішечки, у яких розмістите завдання й солодощі. Мішечки можуть бути паперовими або з тканини.

На кожному з них напишіть дату, коли потрібно виконати завдання. Як варіант, мішечки можна замінити конвертами.



Звичайні пакунки можна оформити стильно / Фото Pinterest

Варіанти завдань для адвент-календаря:

подивитися новорічний фільм,

назбирати шишок і гілочок для різдвяного декору,

влаштувати сімейну фотосесію,

повечеряти при свічках,

зробити сніжного янгола,

спекти імбирне печиво тощо.

Дизайнери радять: Як поєднати штори з оббивкою меблів і подушками для стильного інтер'єру

Стиль адвент-календаря і завдання для нього залежать тільки від вашої фантазії. Така розвага точно сподобається не тільки дітям, а й дорослим.