На що слід звернути увагу при плануванні гардеробної кімнати: 10 порад дизайнера

Гардероб – одна із найбажаніших кімнат, але при його проєктуванні часто виникає багато питань. На що варто звернути увагу, щоб ваша гардеробна кімната була стильна та функціональна – читайте у нашому матеріалі.

Гардероб – це не завжди розкіш та витрати. Якщо заздалегідь спланувати, як має виглядати ваша гардеробна кімната, то вона може зекономити вам кошти та спростити життя у майбутньому. Не відмовляйте собі у бажаному та ознайомтеся на що слід звернути увагу під час планування.

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Проаналізуйте чи є необхідна площа. Найменші гардеробні можуть мати площу два-три метри квадратні, найбільшої межі немає. Продумайте функціонал вашої гардеробної. Щоб не перетворити її у склад усього, що потрапило під руку. Є вхідні (для верхнього одягу і взуття), є гардероб особистих речей (спільний для пари або роздільний), є дитячий гардероб, є великий сімейний, де може бути розміщена, окрім шаф, прально-сушильно-прасувальна техніка.

Поєднуйте різні функціональні рішення / Фото інстаграм prosvirin_design

Де буде розташовуватися гардероб. Якщо вхідні гардеробні розташовуються при вході, то гардероб особистих речей може бути у спальні, у прохідній зоні до спальні, поблизу санвузлів. Та й у самій спальні розміщення гардеробної зони має безліч варіантів. В наймодніших інтер'єрах гардеробну кімнату не ховають, а підкреслюють її присутність – розміщують гардероб за скляними дверцятами та стінами, або навіть зовсім обходяться без них. Який буде принцип побудови гардеробу – стелажі, шафи чи гардеробні системи (металеві стійки, на яких кріпляться полиці, шухляди, штанги та все інше). Варіант зі штангою суттєво економить простір. Фурнітура. Справа недешева, але саме вона найкраще допоможе в організації гардеробного простору. Вентиляція – хороша природна, або, навіть, примусова. Без неї речі можуть поглинати сторонні запахи та вологу.

Не бійтеся розміщувати пральну та сушильну машину в гардеробі – це зручно! / Фото інстаграм prosvirin_design

Підсвітка. Окрім загального освітлення можна додатково підсвітити штанги, полиці, задню панель. Це надасть гардеробу дуже сучасного вигляду. Та і користуватися гардеробом буде набагато зручніше. Зважте на те, що стиль і кольорова гама гардеробу, як правило, продовжує загальний стиль приміщення, об'єднує всі зони в одне ціле.

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