Що потрібно знати при проєктуванні кухні: поради дизайнерів

Джерело:Інтастаграм globarch_group
Кухня – чи найфункціональніше місце в житлі, тому так важливо поєднати ергономіку і стильний дизайн. Щоб уникнути помилок при плануванні необхідно врахувати чимало нюансів. Ми розкажемо як зробити кухню комфортною для користування.
Кухня – улюблена кімната майже всіх господинь, вона займає немаленький відсоток бюджету ремонту. Щоб уникнути додаткових витрат і отримувати від перебування у кухні задоволення, варто вивчити детальніше усі нюанси. При проєктуванні кухні важливо поставити спершу чітке завдання по функціональному наповненню, щоб надалі уникнути помилок. Про одні з найважливіших правил для проєктування розповідає студія дизайну та архітектури globarch_group:
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Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group
Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group
Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group