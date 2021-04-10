Що потрібно знати при проєктуванні кухні: поради дизайнерів

17:02

Кухня – чи найфункціональніше місце в житлі, тому так важливо поєднати ергономіку і стильний дизайн. Щоб уникнути помилок при плануванні необхідно врахувати чимало нюансів. Ми розкажемо як зробити кухню комфортною для користування.