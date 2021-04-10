Кухня – чи найфункціональніше місце в житлі, тому так важливо поєднати ергономіку і стильний дизайн. Щоб уникнути помилок при плануванні необхідно врахувати чимало нюансів. Ми розкажемо як зробити кухню комфортною для користування.

Кухня – улюблена кімната майже всіх господинь, вона займає немаленький відсоток бюджету ремонту. Щоб уникнути додаткових витрат і отримувати від перебування у кухні задоволення, варто вивчити детальніше усі нюанси. При проєктуванні кухні важливо поставити спершу чітке завдання по функціональному наповненню, щоб надалі уникнути помилок. Про одні з найважливіших правил для проєктування розповідає студія дизайну та архітектури globarch_group: Корисно 10 незвичайних варіантів розкладки плитки шеврон: фотодобірка Визначитися з технічним наповненням, щоб потім отримати хаотичне розміщення техніки по всіх робочих зонах. Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group Пральна машинка на кухні – спірне питання. Часто таке розміщення допускається через малу площу помешкання, проте небажано брудну білизну і хімічні засоби зберігати поряд з продуктами. Краще зробити планування ванни таким чином, щоб вона там помістилася або виділити місце у гардеробі. Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group Виділити БАГАТО місця для зберігання. Так, ви можете зробити максимальний мінімалізм, відмовитися від верхніх секцій. Але все ж краще передбачити більше місця для зберігання, аніж потім речі прийдеться зберігати на робочій поверхні, що не дуже зручно. Головні правила при проєктуванні кухні / Фото інстаграм globarch_group Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Home & Commercial design (@globarch_group)