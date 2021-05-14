Що потрібно знати перед покупкою меблів: чекліст від дизайнерів

Покупка меблів – це завжди головний біль. Тож ми зібрали для вас поради, які допоможуть розібратися у цьому питанні та вбережуть ваші нерви. Візьміть до уваги цю корисну інформацію.

Меблі становлять приблизно 25 відсотків від суми бюджету на ремонт. Тому дуже важливо, щоб ваші кошти були витрачені з користю. Як обрати меблі для вашої домівки та на що слід орієнтуватися – розповіли дизайнери nude studio у своєму інстаграмі.

Вам сподобається Як повинна виглядати сучасна спальня: корисні поради з фотоприкладами

Ніколи не поспішайте обирати та купувати меблі наперед. Першочергово потрібно визначити, які елементи дійсно будуть корисними та функціональними у вашій квартирі. А вже потім обирати форму, дизайн та інші деталі. Не купуйте непотрібні меблі. Проаналізуйте власні звички та спосіб життя. Наприклад, чи часто приймаєте гостей та великі компанії. Якщо так, то без великого обіднього столу вам не обійтись. Можливо, маєте хобі, яке потребує спеціального куточка? Залишайте стереотипи у минулому. Керуйтесь не тим, як "має бути", а тим, як зручно вам! Перед вибором меблів ми б радили вам відвідати декілька салонів. Не полінуйтеся та оцініть матеріали, фурнітуру та різноманітні деталі особисто у салоні. Так ви зрозумієте, що буде для вас є оптимальним варіантом. Оцініть приблизний бюджет. Ми рекомендуємо звернутись у декілька салонів для того, щоб у вас була змога порівняти ціну / якість/ терміни виконання. Менеджери проконсультують вас. Звертайте увагу на сервіс, адже компанія-виробник має приділити вам достатньо уваги та розповісти всі нюанси виготовлення виробу, що дуже важливо. Уважно читайте договір із виробником, щоб розуміти, які послуги включені у вартість.

Читайте також Як цікаво облаштувати внутрішні скляні перегородки в інтер'єрі: 10 ідей у фото