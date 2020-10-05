Що потрібно змінити у спальні восени: поради і фото
З початком першої прохолоди з'являється бажання змінити свій дім і сповнити його теплими акцентами. Пропонуємо розпочати метаморфози зі спальні, де хочеться проводити все більше часу, ніжачись у ліжку.
Для того, щоб додати спальні комфорту в період холодів, не потрібно великих витрат, повідомляє Archidea.
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Осінні кольори постільної білизни
Яскрава білизна додає настрою / Фото Archidea
Спробуйте відмовитися від звичних світлих кольорових рішень. Нехай ваша білизна в цей період стане яскравою – жовтою, червоною, тепло-коричневою.
Це створить особливий осінній затишок. Візуально кімната буде здаватися теплішою.
Різнокольоровий текстиль незамінний в холодну пору року / Фото Archidea
Окрім того, можна додати на ліжко кілька пледів та ковдр – адже у період, доки не увімкнули опалення, у квартирах зазвичай досить холодно.
Римські штори
Штори можуть змінити вигляд усієї кімнати / Фото Archidea
Восени коротшають дні, а це значить, що ввечері ви все раніше вмикаєте світло. Щоб забезпечити приємну, інтимну атмосферу, можна встановити в приміщенні римські штори.
Вони надійно вбережуть вашу родину від сторонніх очей, а ще – стануть цікавою сезонною зміною в інтер'єрі.
Килим
Стильний візерунок на килимі / Фото Archidea
М'який і теплий килим стане чудовою осінньою метаморфозою для спальні. Він поглинає зайвий шум і на нього дуже приємно ступати босими ногами.
Зараз є надзвичайно багато різноманітних дизайнів. Можна обрати килим пастельних відтінків, з цікавими візерунками, або навпаки, контрастний і яскравий.
Якщо вам подобаються натуральні матеріали – підберіть килим зі справжньої шерсті, наприклад, овечої.
Можна також обрати варіант кількох маленьких килимків з різних боків ліжка.
Освітлення
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Якщо ви досі не мали приліжкових світильників – саме час про них подбати. Вони зроблять приємним читання в ліжку.
У спальні не обійтися без різнорівневого світла / Фото Еremont
Зручно, коли в спальні є декілька рівнів освітлення. Якщо хочеться змін в інтер'єрі, можна створити джерело "прихованого" світла. Воно оживить вашу кімнату, зробить її оригінальнішою.
Світильники біля ліжка додають комфорту / Фото Stroy-podskazka
Покривала і пледи
Стильний дизайн можна створити за допомогою штучного хутра / Фото Archidea
Найпростіший і дешевий спосіб змінювати інтер'єр. Можна придбати покривала на кожен сезон.
Восени особливо актуальні в'язані або текстильні покривала. Також в холодний сезон на ліжку гарно виглядає імітація хутра.
У холодну пору можна забути про мінімалізм в декорі / Фото Archidea
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням
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