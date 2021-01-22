Де краще мешкати: в будинку чи квартирі? Ця дилема знайома багатьом. Для того, аби обрати для себе найкращий варіант, давайте розглянемо усі переваги та недоліки квартири та приватного будинку.

Коли настає момент пошуку житла, виникає логічне запитання: а де ж краще розміститись: у приміському будиночку з власним подвір'ям чи у зручній квартирі у місті з розвиненою інфраструктурою? Однозначної відповіді на це немає, адже кожен обирає те, що йому більше підходить. Але є певні критерії, за якими можна визначити, який варіант буде найбільш підхожий для вас.

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На що насамперед орієнтуватися

Найперше потрібно визначити, що під час вибору житла в пріоритеті. Якщо важливіше, аби була можливість насолоджуватись чистим повітрям та тишею без міського шуму, – треба звернути увагу на будинок. Якщо ж для вас більше значення має можливість швидко дістатись до місця роботи та наявність достатньої кількості розважальних закладів, тоді доцільно придивитися до квартири у великому місті.

Переваги та недоліки приватного будинку



Переваги й недоліки приватного будинку / Фото Unsplash

До найбільших переваг приватного будинку належать:

Природа. Більшість будинків розташовані за містом, подалі від шуму транспорту, серед спокою та зелені. Тут можна посмакувати горнятком кави на терасі, дихати чистим повітрям та відпочивати на власній території.

Простір для креативу. Будинок можна оздобити за власним бажанням не лише зсередини, але й ззовні, чого не можна зробити у квартирі.

Земельна ділянка. Здебільшого разом з будинком ви отримуєте земельну ділянку, де можна вирощувати різні сільськогосподарські культури, а також відпочити у затінку дерев чи у власній альтанці.

Площа. У цьому аспекті квартира суттєво поступається будинку, адже тут можна жити великою сім'єю без жодних незручностей, адже кожен матиме клаптик свого власного простору. Ще однією перевагою є можливість для паркування автомобіля або у гаражі, або ж на території будинку.

Серед недоліків:

Незручності з комунікацією. Для приватного сектору такі звичні речі, як мобільний зв'язок, кабельне телебачення та інтернет не завжди доступні, тому для їх проведення потрібно докласти певних зусиль та коштів.

Інфраструктура. Добре, коли будинок розташований у місті чи селищі, де є все необхідне: доступний транспорт, цілодобові аптеки та магазини, розташовані поблизу, а також школи, садочки та розваги. Проте це не завжди так, що є суттєвим мінусом.

Безпека. Будинок, розташований десь віддалено та без паркану з сигналізацією, може стати ласим шматочком для зловмисників та грабіжників. У цьому аспекті квартира значно безпечніша.

Система життє- та енергозабезпечення. Йдеться про газ, каналізацію та воду. З одного боку, це можна вважати перевагою, адже тоді ви можете не залежати від міських систем забезпечення. З іншого ж, ці системи дорого та складно встановлювати й обслуговувати самостійно.

Догляд. Власникам будинків доводиться докладати зусилля та час для догляду за будинком та територією. Прибирання великої території може стати значним недоліком.

Переваги та недоліки квартири



У квартир є свої переваги / Фото Tandemgroup

До переваг мешкання у квартирі можна віднести:

Інфраструктура. Безперешкодний доступ до транспорту, ринків, шкіл, магазинів та розважальних закладів – на все це можуть розраховувати власники квартир, якщо, звісно, квартира не в передмісті.

Зручна комунікація. Якщо ваше помешкання – квартира у місті, то швидкісний інтернет та якісний мобільний зв'язок стають доступною послугою навіть за умови невеликого доходу.

Обслуговування. У разі аварійної ситуації мешканцям квартир достатньо лише набрати номер та викликати відповідну службу, яка займеться розв'язанням проблеми без вашої участі, на відміну від власників будинків, які вимушені робити це самостійно. А також перебої з енергопостачанням у квартирах виникають рідше, ніж у будинках.

Автомобіль. Вам не обов'язково мати власне авто, аби дістатись до місця призначення, тоді як власникам будинків (якщо будинок не у місті) вкрай необхідно його мати, аби не відчувати дискомфорту.

Економія часу. Квартира не потребує постійного догляду, а якщо її площа невелика, то й прибирання не забиратиме багато часу.

Серед недоліків:

Сусіди. Не така неприємна наявність сусідів, як те, що мешканцям квартир доводиться миритись з гавкотом сусідських собак, плачем дітей та ремонтом, який може тривати місяцями. І це ще не увесь список.

Шум. На жаль, мешканцям квартир майже неможливо уникнути шуму від машин, що проїжджають повз, чи голосних звуків вантажівки, яка посеред ночі забирає сміттєві баки з подвір'я.

Екологія. На жаль, життя у місті не може забезпечити доступом до свіжого та чистого повітря через забрудненість вихлопними газами, тому в цьому аспекті власники будинків мають значну перевагу.

Паркування. Якщо власник авто – мешканець квартири, то, швидше за все, відсутність паркувального місця стає проблемою, адже далеко не у всіх багатоквартирних будинках є, де припаркуватись.

Площа. Якщо квартира не двоповерхова, то наявність вільного простору, де всі можуть зручно розміститися, особливо якщо сім'я велика, швидше виняток, ніж правило.

Отож, під час пошуку помешкання варто зважити усі нюанси проживання у квартирі чи будинку, та обрати те, що найкраще підходить саме вам, адже наш дім там, де нам добре та куди хочеться повертатись.

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