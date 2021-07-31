Шеббі-шик: як правильно надати квартирі неповторності

Шеббі-шик набув неабиякої популярності в дизайні інтер'єрів, але доволі часто власники припускаються помилок, які псують загальну картинку. Як їх не повторити – читайте у матеріалі.

Шеббі-шик почав набирати популярність у 1980-х роках. Основними його елементами стали вінтаж, пастельні кольори та витончений декор. Цей стиль як правило асоціюють з ніжністю та романтичністю.

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Шеббі-шик має свої правила, яких варто дотримуватися, інакше загальне враження від інтер'єру буде мати не надто гарний відтінок.

Пастельні кольори

Основна колірна гамма шеббі-шику – від білого до рожевого та голубого. Елементи меблів можуть контрастувати, але варто дуже скрупульозно їх підбирати, адже гармонія – це фундамент стилю.

Вдалий контраст / Фото Decoraid

Вишукана гармонія / Фото Decoraid

Витончені меблі

Меблі у шеббі-шику здебільшого мають потертості, але вона лише підкреслює їхню привабливість. Навіть якщо пошук вдалого комоду займе багато часу, ігнорувати важливість цієї деталі інтер'єру не варто. Повірте, результат вартий будь-яких зусиль.

Меблі шеббі-шику завжди оригінальні / Фото Decoraid

Декор

Природність та ніжність – це головні параметри, яким мають відповідати деталі шеббі-шику. Щоправда, вишуканий декор потребує дещо більших інвестицій, однак вони допоможуть створити простір, який щодня вас надихатиме, а гості не зможуть відірвати погляд від вашого помешкання.

Вишуканий декор гарантує неповторну атмосферу / Фото Decoraid