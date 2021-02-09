Шалене ретро та фіолетовий килим: пара придбала будинок, фото якого підірвали мережу

Капсула часу – так назвали цей будинок в штаті Індіана, США, користувачі мережі. Шалені кольори та неймовірний дизайн приваблюють увагу тисяч людей в інстаграмі.

Інтер'єру цього будинку виглядає неймовірно. Здається, що він перемістився у наш час прямісінько з 70-х років.

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Подружжя Джексонів замовило кумедну фотосесію в будинку / Фото instagram.com/thejacksonfi

Капсула часу

Підприємці Аліша та Нейт Джексон придбали дім площею 230 квадратних метрів. Ззовні у ньому немає нічого особливого, але всередині час просто зупинився.

Покупка обійшлася родині у 141 тисячу доларів. Ще 70 тисяч вони планують вкласти у ремонт.



Інтер'єр не тільки оригінальний, а й дуже затишний / Фото instagram.com/thejacksonfi

Фіолетовий килим підірвав мережу



Цей килим сподобався усім / Фото instagram.com/thejacksonfi

Найбільше користувачам мережі сподобався фіолетовий килим, але скоро його позбудуться в межах ремонту. Втім, у домі є ще багато неймовірних речей, кольорів та форм.



Зовні будинок не приваблює особливої уваги / Фото instagram.com/thejacksonfi

Цей дім став популярним через оригінальні архітектурні лінії. У вітальні зробили скляні стіни, що подекуди переходять в стелю. Довершили інтер'єр величезним каміном, що займає два поверхи.



У всіх кімнатах використали оригінальні кольори / Фото instagram.com/thejacksonfi

Усі лінії тут непередбачені, ламані, оманливі, а кольори вражають уяву. Крім фіолетового килима у вітальні, тут є покриття малинового, салатового та червоного кольорів.

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Популярність у соціальних мережах



Користувачі інстаграму полюбили фото ретро-будинку / Фото instagram.com/thejacksonfi

Аліша та Нейт Джексон є послідовниками руху FIRE – вони мають на меті достроково вийти на пенсію, створивши багато дрібних джерел пасивного доходу. Неймовірний ретро-дім в Індіані будуть здавати в оренду на Arbnb – але тільки в періоди, коли у ньому не житиме родина власників.



В інтер'єрі використали чимало оригінальних деталей / Фото instagram.com/thejacksonfi

Власники будинку мають акаунт в інстаграмі, де можна стежити за метаморфозами неймовірного ретро-дому.

Більше фото ретро-будинку дивіться тут: