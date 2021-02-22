Кожен із членів цієї родини має власний приватний будиночок. Раніше у цієї родини був звичайний дім, а потім вони вирішили дати окремий простір кожному.

Незвичайна родина мешкає в Кентуккі, що в США. Вони побудували маленьке селище, де в кожного є власний будинок.

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Загальний вигляд мініселища / Фото LennoxBrinks

Сім'я з 4 осіб має аж 6 будинків: будинок для батьків, 2 окремі будинки для дітей, а також будиночок з двома ванними, будинок для гостей і дім біля басейну.



У батьківському будинку є повноцінна ванна / Фото LennoxBrinks

Раніше сім'я Брінкс мешкала в звичайному домі, а потім придбала ділянку і зробила альтернативне поселення. Дітям подобається жити так.

Я люблю мати власний простір і мати можливість налаштувати свій будинок на свій смак. Не кажучи вже про те, що якщо я не лягаю до пізньої ночі або маю друзів, мені не доведеться турбуватися про те, щоб поводитися тихо, – розповідає син.



Один з дитячих будиночків / Фото LennoxBrinks

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Вітальня, де родина може збиратися разом / Фото LennoxBrinks

У родини є вітальня, де вони можуть збиратися разом. Є окремий будиночок-кабінет, у якому можна працювати з дому. Серед недоліків – хатинки дітей не мають власних санвузлів, тому їм доводиться користуватися ванними в окремому приміщенні.



Інтер'єр будинку доньки / Фото LennoxBrinks

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