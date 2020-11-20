Не для всіх: як виглядає секретний бар у Києві – фото інтер'єру
Speakeasy Bar в центрі Києва приваблює своєю незвичною атмосферою. Він відтворює нелегальні заклади, що існували в період "сухого закону".
Про інтер'єр секретного бару в столиці повідомляє Mayertrade.
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Таємнича атмосфера у закладі / Фото Tripadvisor
Заклад під назвою Pink Room з'явився в Києві нещодавно. Автором проєкту стала студія Circle Line.
Знайшов цей заклад абсолютно випадково, побачив двері, а звідти – рожеве світло. Це мене підкупило, зайшов і не пошкодував, дуже атмосферно, – розповідають користувачі сервісу Tripadvisor.
Інтер'єр у відтінках рожевого / Фото Mayertrade
Інтер'єр бару розповідає історію про популярні нелегальні заклади 30-х та 40-х років. Тоді у багатьох країнах діяв "сухий закон", тому випити можна було тільки підпільно.
У закладі можна переглянути німе кіно, послухати музику та насолодитися виступами діджеїв. "Родзинкою" інтер'єру стали подушки, розміщені прямо на сходах – гості можуть тут сидіти.
Дзеркальні поверхні відбивають світло / Фото Mayertrade
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В інтер'єрі переважає рожевий колір. Дзеркальна стеля та неонова підсвітка роблять атмосферу унікальною.
Неонові написи приваблюють увагу / Фото The Village
Як знайти бар Pink Room на карті:
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