Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик
Джерело:24 канал
Патіо в ландшафтному дизайні стає все більш популярним рішенням. Облаштування цієї зони передбачає наявність елементів для відпочинку, спілкування та обідів. Як все передбачити – далі.
Патіо – це відкритий внутрішній дворик, оточений стінами, галереями, воротами, гратами або зеленою огорожею з дерев і чагарників. Основні відмінні риси патіо на ділянці полягають у вкладеному функціонал, звідси можна виділити 3 варіанти: патіо-їдальня, патіо-вітальня та тераса.
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Де розташувати патіо
Ідеї для патіо / Фото Home-designing
Найчастіше патіо стає продовженням будинку:
- розташовується уздовж задньої стіни будинку;
- розташовується всередині П-подібної конструкції;
- охоплює кут або виступаючу частину будови, якщо вона має нестандартну форму.
Ідеї для патіо / Фото Home-designing
Віддалений варіант зустрічається, якщо:
- з цієї точки відкривається мальовничий вид;
- ви використовуєте шезлонги, а це місце освічується сонцем;
- знаходиться в тінистому куточку саду й підходить для відпочинку.
Види та призначення патіо
Їдальня
Як облаштувати патіо / Фото Home-designing
Щоб проводити затишні посиденьки з друзями, не потрібно встановлювати громіздку альтанку. Вам знадобиться лише стійкий стіл і комфортні стільці.
Найзручніше розташовувати вуличну обідню зону недалеко від кухні: ідеально, якщо в кухні є вихід у двір і патіо в приватному домі знаходиться максимально близько до нього.
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Вітальня
Як облаштувати патіо / Фото Home-designing
Насолоджуватися теплими літніми вечорами значно приємніше, якщо у вас облаштована спеціальна зона для відпочинку. Вітальня-патіо передбачає наявність зручних меблів – диванів, крісел, лежаків з подушками. До них додають невеликий журнальний столик. Додатково можна облаштувати місце для відкритого вогню чи каміну.
Тераса для відпочинку
Як облаштувати патіо / Фото Home-designing
Головні елементи цього виду патіо – басейн, джакузі, шезлонги, бар. Якщо водойми немає і не передбачається, виберіть для тераси затишне відкрите місце з мальовничим видом і вільним доступом сонця.
Стильні варіанти для облаштування зони патіо
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Що таке патіо / Фото Home-designing
Патіо у дворі / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing