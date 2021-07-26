Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик

26 липня 2021 , 14:10
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Джерело:

24 канал

Патіо в ландшафтному дизайні стає все більш популярним рішенням. Облаштування цієї зони передбачає наявність елементів для відпочинку, спілкування та обідів. Як все передбачити – далі.

Патіо – це відкритий внутрішній дворик, оточений стінами, галереями, воротами, гратами або зеленою огорожею з дерев і чагарників. Основні відмінні риси патіо на ділянці полягають у вкладеному функціонал, звідси можна виділити 3 варіанти: патіо-їдальня, патіо-вітальня та тераса.

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Де розташувати патіо


Ідеї для патіо / Фото Home-designing

Найчастіше патіо стає продовженням будинку:

  • розташовується уздовж задньої стіни будинку;
  • розташовується всередині П-подібної конструкції; 
  • охоплює кут або виступаючу частину будови, якщо вона має нестандартну форму.


Ідеї для патіо / Фото Home-designing

Віддалений варіант зустрічається, якщо: 

  • з цієї точки відкривається мальовничий вид;
  • ви використовуєте шезлонги, а це місце освічується сонцем;
  • знаходиться в тінистому куточку саду й підходить для відпочинку.

Види та призначення патіо 

Їдальня


Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Щоб проводити затишні посиденьки з друзями, не потрібно встановлювати громіздку альтанку. Вам знадобиться лише стійкий стіл і комфортні стільці.

Найзручніше розташовувати вуличну обідню зону недалеко від кухні: ідеально, якщо в кухні є вихід у двір і патіо в приватному домі знаходиться максимально близько до нього.

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Вітальня


Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Насолоджуватися теплими літніми вечорами значно приємніше, якщо у вас облаштована спеціальна зона для відпочинку.  Вітальня-патіо передбачає наявність зручних меблів – диванів, крісел, лежаків з подушками. До них додають невеликий журнальний столик. Додатково можна облаштувати місце для відкритого вогню чи каміну.

Тераса для відпочинку


​Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Головні елементи цього виду патіо – басейн, джакузі, шезлонги, бар. Якщо водойми немає і не передбачається, виберіть для тераси затишне відкрите місце з мальовничим видом і вільним доступом сонця.

Стильні варіанти для облаштування зони патіо 


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Що таке патіо / Фото Home-designing


Патіо у дворі / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing

 
Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing


Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing

Автор: Юлія Бабич