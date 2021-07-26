Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик

Патіо – це відкритий внутрішній дворик, оточений стінами, галереями, воротами, гратами або зеленою огорожею з дерев і чагарників. Основні відмінні риси патіо на ділянці полягають у вкладеному функціонал, звідси можна виділити 3 варіанти: патіо-їдальня, патіо-вітальня та тераса.

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Де розташувати патіо



Ідеї для патіо / Фото Home-designing

Найчастіше патіо стає продовженням будинку:

розташовується уздовж задньої стіни будинку;

розташовується всередині П-подібної конструкції;

охоплює кут або виступаючу частину будови, якщо вона має нестандартну форму.



Ідеї для патіо / Фото Home-designing

Віддалений варіант зустрічається, якщо:

з цієї точки відкривається мальовничий вид;

ви використовуєте шезлонги, а це місце освічується сонцем;

знаходиться в тінистому куточку саду й підходить для відпочинку.

Види та призначення патіо

Їдальня



Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Щоб проводити затишні посиденьки з друзями, не потрібно встановлювати громіздку альтанку. Вам знадобиться лише стійкий стіл і комфортні стільці.

Найзручніше розташовувати вуличну обідню зону недалеко від кухні: ідеально, якщо в кухні є вихід у двір і патіо в приватному домі знаходиться максимально близько до нього.

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Вітальня



Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Насолоджуватися теплими літніми вечорами значно приємніше, якщо у вас облаштована спеціальна зона для відпочинку. Вітальня-патіо передбачає наявність зручних меблів – диванів, крісел, лежаків з подушками. До них додають невеликий журнальний столик. Додатково можна облаштувати місце для відкритого вогню чи каміну.

Тераса для відпочинку



​Як облаштувати патіо / Фото Home-designing

Головні елементи цього виду патіо – басейн, джакузі, шезлонги, бар. Якщо водойми немає і не передбачається, виберіть для тераси затишне відкрите місце з мальовничим видом і вільним доступом сонця.

Стильні варіанти для облаштування зони патіо



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Що таке патіо / Фото Home-designing



Патіо у дворі / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing



Секрети красивого патіо: як облаштувати стильний внутрішній дворик / Фото Home-designing