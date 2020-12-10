Гучна перемога: проєкт українських дизайнерів визнали найкращим інтер'єром 2020
Українці виграли престижний американський конкурс Best of the Year у своїй номінації. Про перемогу інтер'єру київського салону краси у конкурсі від InteriorDesign.net оголосили 9 грудня.
Про це повідомляє засновник студії balbek bureau Слава Балбек у своєму Instagram.
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Інтер'єр салону краси / Фото balbek bureau
Проєкт Say No Mo від української студії дизайну balbek bureau переміг у престижному американському конкурсі.
Say No Mo – концептуально новий формат салону краси, як стверджують дизайнери. Основним в інтер'єрі став бар. В Say No Mo не тільки роблять вас красивими, а й готують коктейлі.
Відтінки сірого створюють атмосферу / Фото balbek bureau
Журі конкурсу відзначило гендерну нейтральність проєкту. Перед командою стояло завдання: позбавити інтер'єр типового гендерного розмежування і салонного присмаку.
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Інтер'єр не схожий на типові салони краси / Фото balbek bureau
Say No Mo розташований в Києві. Це дворівневе приміщення площею 200 квадратних метрів. Власницею закладу є канадійка, яка прагнула забезпечити сервіс найвищого рівня. Чимало інтер'єрних рішень були відповіддю на її запит.
Тут чимало концептуальних деталей / Фото balbek bureau
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