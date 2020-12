Українці виграли престижний американський конкурс Best of the Year у своїй номінації. Про перемогу інтер'єру київського салону краси у конкурсі від InteriorDesign.net оголосили 9 грудня.

Про це повідомляє засновник студії balbek bureau Слава Балбек у своєму Instagram. Схоже: Найкращий бар 2020 року: якому секретному закладу вручили премію за інтер'єр Конкурс Best of Design від американського журналу InteriorDesign.net – щорічний міжнародний фестиваль, під час якого нагороджують кращі дизайнерські проєкти у різних номінаціях.

Інтер'єр салону краси / Фото balbek bureau Проєкт Say No Mo від української студії дизайну balbek bureau переміг у престижному американському конкурсі. Say No Mo – концептуально новий формат салону краси, як стверджують дизайнери. Основним в інтер'єрі став бар. В Say No Mo не тільки роблять вас красивими, а й готують коктейлі.

Відтінки сірого створюють атмосферу / Фото balbek bureau Журі конкурсу відзначило гендерну нейтральність проєкту. Перед командою стояло завдання: позбавити інтер'єр типового гендерного розмежування і салонного присмаку. Цікаво: Квартира року від Dezeen: який інтер'єр виграв престижний конкурс

Інтер'єр не схожий на типові салони краси / Фото balbek bureau Say No Mo розташований в Києві. Це дворівневе приміщення площею 200 квадратних метрів. Власницею закладу є канадійка, яка прагнула забезпечити сервіс найвищого рівня. Чимало інтер'єрних рішень були відповіддю на її запит.

Тут чимало концептуальних деталей / Фото balbek bureau