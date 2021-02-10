Величезні голови на кущах та космічні пейзажі: як виглядає сад емоцій у Франції

Джерело:Il Nature
На 2 гектарах у французькому місті Етрета розташовані неймовірні інсталяції та дивовижні скульптури. Сад емоцій приваблює численних туристів з усього світу.
Ландшафтний архітектор Олександр Гривко одержав одну з найпрестижніших європейських премій European Garden Award за проєкт реставрації цього саду. Les Jardins d'Étretat – справжнє диво садово-паркової архітектури.
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Парк Етрета став надзвичайно популярним серед туристів / Фото Etretatgarden
Найпопулярнішими серед туристів стали гігантські каучукові голови, що відпочивають на зелених кущах. Проходиш повз – а вираз їх обличчя несподівано змінюється.
У парку чимало різних незвичних скульптур / Фото Etretatgarden
Чого тут тільки немає: і футуристичні паркани-водовороти, і дерева, пострижені під скелі, і музична скринька, вживлена в дерево.
Клод Моне запрошує милуватися місцевим пейзажем / Фото Etretatgarden
Місцеві скелі полюбляв писати художник Клод Моне. На пам'ять про нього у саду встановили плетену скульптуру, що запрошує подивитися на місцевий пейзаж очима митця.
Окремо варто сказати про музичний супровід! Він просто космічний! Якщо дослухатися, періодично вимовляється слово "мистецтво" на різних мовах. У парку можна посидіти за величезним столом або повалятися на батуті химерної форми, – розповідають користувачі сервісу Tripadvisor.
Одна з численних інсталяцій / Фото Etretatgarden
Однією з численних інсталяцій став витвір Сергія Катрана "Поки не зникне слово". Об'єкти повторюють форму звукової хвилі, що виникає, коли різними мовами вимовляють слово "мистецтво".
Об'єкт, що зображує звукові хвилі / Фото Etretatgarden
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Створити парк площею 2 гектари зуміли у рекордно короткий термін – усього за півтора року. Однією з проблем став пошук рослин, що могли б рости у частині парку з видом на океан. Виявилося, що солоний вітер нищить майже усі види паркових культур.
Меблі зі скам'янілого дерева / Фото Etretatgarden
У садах Етрета є меблі зі скам'янілого дуба, величезні морські мушлі на деревах, розкішна колекція орхідей, дерева, що переростають в скелі. Це місце недарма називають "садом емоцій".