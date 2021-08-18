Спочатку фірмі доручили спроєктувати цілісний комплекс, де знаходитимуться освітньо-культурні об'єкти для жителів округу. Однак через велику територію району та складність пересування між селами, архітектори запропонували "розкидати" будівлі з різними призначеннями на різних локаціях.

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Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотеку Бібліотека знаходиться в гірському селі / Фото Dezeen

Кожна з будівель серії побудована з монолітного бетону. Основна концепція полягає у плавності споруд та формах, які відтворюють природу.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Бібліотека розташована в старому селі Суньяо – гірському поселенні, де домінували будівлі в печерах та глиняні домівки. З середини 1990-х років населення селища масово виїжджало у новобудови, зведені у сусідніх містах.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Архітектори планували застосувати аналогічний підхід та подовжити фасад одного із покинутих будинків. Однак в процесі пошуків команда не знайшла жодного майстра, який би володів традиційними техніками будівництва. Відтак основою конструкції став бетон, який межує зі стінами, зведеними колишніми мешканцями селища.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотеку З'єднання старої та нової конструкції / Фото Dezeen

Архітектура вправно з'єднала старі і нові частини будівлі, зберігаючи традиційні риси фасаду. Оригінальний дверний проріз доповнений масивною бетонною конструкцією, яка стала новим входом в приміщення.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотеку Інтер'єр бібліотеки / Фото Dezeen

Книги зберігаються на дерев'яних полицях. Перший поверх можна використовувати для перегляду фільмів на проєкторі. Також тут обладнані зручні місця для читання та лавки, вбудовані у вигнуті сходи.

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Архітектори перетворили закинуте приміщення у сучасну бібліотекуПроєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen