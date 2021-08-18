Спочатку фірмі доручили спроєктувати цілісний комплекс, де знаходитимуться освітньо-культурні об'єкти для жителів округу. Однак через велику територію району та складність пересування між селами, архітектори запропонували "розкидати" будівлі з різними призначеннями на різних локаціях.

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Бібліотека знаходиться в гірському селі / Фото Dezeen

Кожна з будівель серії побудована з монолітного бетону. Основна концепція полягає у плавності споруд та формах, які відтворюють природу.

Проєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Бібліотека розташована в старому селі Суньяо – гірському поселенні, де домінували будівлі в печерах та глиняні домівки. З середини 1990-х років населення селища масово виїжджало у новобудови, зведені у сусідніх містах.

Проєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Архітектори планували застосувати аналогічний підхід та подовжити фасад одного із покинутих будинків. Однак в процесі пошуків команда не знайшла жодного майстра, який би володів традиційними техніками будівництва. Відтак основою конструкції став бетон, який межує зі стінами, зведеними колишніми мешканцями селища.

З'єднання старої та нової конструкції / Фото Dezeen

Архітектура вправно з'єднала старі і нові частини будівлі, зберігаючи традиційні риси фасаду. Оригінальний дверний проріз доповнений масивною бетонною конструкцією, яка стала новим входом в приміщення.

Інтер'єр бібліотеки / Фото Dezeen

Книги зберігаються на дерев'яних полицях. Перший поверх можна використовувати для перегляду фільмів на проєкторі. Також тут обладнані зручні місця для читання та лавки, вбудовані у вигнуті сходи.

Проєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen

Проєкт ідеально відтворює ландшафт / Фото Dezeen