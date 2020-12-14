Новый год и Рождество все ближе, значит, самое время взяться за праздничный декор. Обязательно сделайте некоторые игрушки и украшения своими руками – это поможет создать атмосферу в доме.

Редакция Дизайн 24 рассказывает, как украсить дом простым и экологичним декором.

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Звезду из бумаги сможет изготовить даже ребенок / Фото Azbukivedia

Рождественская звезда – украшение, которое можно сделать самостоятельно. Этот процесс очень нравится детям, поэтому непременно делайте звезды всей семьей.

Что нужно для рождественской звезды:

бумага: выбирайте цветные варианты, бумагу с узорами или пергамент,

ножницы,

клей,

карандаш,

удобная рабочая поверхность.



Выбирайте красивую бумагу / Фото Jvlife

Как сделать рождественскую звезду:

Вырежьте из бумаги два квадрата: один большего размера, другой – меньшего. Каждый лист бумаги согните на 4 части, а затем – расправьте.

Сложите листы по диагонали, тоже расправьте. Так вы сделаете линии, по которым нужно будет ориентироваться при создании звезды.



Из бумаги нужно вырезать квадраты и согнуть их / Фото Jvlife

На каждой из прямых линий посередине поставьте точку карандашом . Диагональные линии не трогайте.

Разрежьте листы по линиям до отметок. Согните бумагу, заворачивая к диагональным линиям.

По одной половинке с каждой стороны намажьте клеем. Склейте половинки так, чтобы одна налегала на другую. Повторите все процедуры с другим квадратом.



Согните заготовку к диагональным линиям и склейте / Фото Jvlife

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Вы получите две половинки звезды. Склейте их между собой так, чтобы лучи не налегали один на другой.



Две половинки, которые нужно склеить / Фото

Лучше использовать специальный клей для бумаги и картона.



Звезда будет выглядеть так / Фото Azbukivedia

Ваша замечательная рождественская звезда готова.



Звезды украсят любой интерьер / Фото Zvetnoe



Экспериментируйте с формами / Фото Zvetnoe

Сегодня существует большой выбор звезд, которые можно приобрести. Однако всегда интереснее сделать декор своими руками.