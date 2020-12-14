Традиционное рождественское украшение: как сделать объемную звезду из бумаги своими руками
Новый год и Рождество все ближе, значит, самое время взяться за праздничный декор. Обязательно сделайте некоторые игрушки и украшения своими руками – это поможет создать атмосферу в доме.
Редакция Дизайн 24 рассказывает, как украсить дом простым и экологичним декором.
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Звезду из бумаги сможет изготовить даже ребенок / Фото Azbukivedia
Рождественская звезда – украшение, которое можно сделать самостоятельно. Этот процесс очень нравится детям, поэтому непременно делайте звезды всей семьей.
Что нужно для рождественской звезды:
- бумага: выбирайте цветные варианты, бумагу с узорами или пергамент,
- ножницы,
- клей,
- карандаш,
- удобная рабочая поверхность.
Выбирайте красивую бумагу / Фото Jvlife
Как сделать рождественскую звезду:
Вырежьте из бумаги два квадрата: один большего размера, другой – меньшего. Каждый лист бумаги согните на 4 части, а затем – расправьте.
Сложите листы по диагонали, тоже расправьте. Так вы сделаете линии, по которым нужно будет ориентироваться при создании звезды.
Из бумаги нужно вырезать квадраты и согнуть их / Фото Jvlife
На каждой из прямых линий посередине поставьте точку карандашом. Диагональные линии не трогайте.
Разрежьте листы по линиям до отметок. Согните бумагу, заворачивая к диагональным линиям.
По одной половинке с каждой стороны намажьте клеем. Склейте половинки так, чтобы одна налегала на другую. Повторите все процедуры с другим квадратом.
Согните заготовку к диагональным линиям и склейте / Фото Jvlife
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Вы получите две половинки звезды. Склейте их между собой так, чтобы лучи не налегали один на другой.
Две половинки, которые нужно склеить / Фото
Лучше использовать специальный клей для бумаги и картона.
Звезда будет выглядеть так / Фото Azbukivedia
Ваша замечательная рождественская звезда готова.
Звезды украсят любой интерьер / Фото Zvetnoe
Экспериментируйте с формами / Фото Zvetnoe
Сегодня существует большой выбор звезд, которые можно приобрести. Однако всегда интереснее сделать декор своими руками.
Варианты рождественских звезд / Фото liagriffith.com
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