Кто из нас не мечтал иметь настоящую комнату для развлечений и посиделок с друзьями в подвале или на чердаке. Предлагаем вам подборку стильных помещений со встроенными барами, домашними кинотеатрами, бильярдом и даже караоке.

Про оригинальные "пещеры" для отдыха сообщает журнал The Spruce .

Вас заинтересует: 5 домов с уникальным дизайном в Украине: подборка для аренды и отдыха

Комната для игр в Калифорнии



Основным в интерьере стал специальный стол для игр / Фото The Spruse

Это изысканное пространство сделали для того, чтобы здесь можно было проводить часы подряд, играя в карты или настольные игры. В интерьере использовали полированный металл, оттенки коричневой кожи и текстуру дерева.

Идеальная пещера в Чикаго



Стильное сочетание цветов и текстур / Фото The Spruse

Эта чрезвычайно уютная комната поделена на зоны. В частности, здесь сделали место для отдыха с книжными полками и телевизором, а еще – зону для бильярда. Теплые светильники оттенков бронзы и насыщенная синяя краска на стенах создают приятный контраст.

Лаунж-бар, Чикаго



Интерьер кабинета настраивает на отдых / Фото The Spruse

В этой комнате сделали реальный, полностью укомплектованный бар, где можно выпить и расслабиться. Рядом с барной стойкой разместили зону для релакса с большим диваном.

Темные цвета и стильные акценты делают пространство непревзойденным.

Загородная роскошь



В этом кабинете может проводить время вся семья / Фото The Spruse

Еще один замечательный кабинет для отдыха. Здесь объединили классические элементы: камин, дерево, кожаную мебель и типичные признаки загородного дома: балки под потолком, мех, панорамные окна. Получилось пространство, в котором с удовольствием проводят время жители дома и гости.

С характером блюза



Роскошный домик для отдыха / Фото The Spruse

Это изысканное пространство спроектировали дизайнеры из Лос-Анджелеса. Место для отдыха расположено вне дома и имеет выход на улицу. Здесь царит атмосфера полного расслабления. В этой комнате есть все: место для приготовления напитков, зона для прослушивания музыки, места для отдыха и игр.

Темно-синяя цветовая гамма и черный потолок настраивают на отдых и прекрасно контрастируют с естественным светом, проникающим сквозь большие окна.

Кинотеатр в подвале, Онтарио



Кинотеатр в подвале для большой компании / Фото The Spruse

Это пространство было спроектировано как идеальный центр для развлечений. Здесь использовали коричневые, холодные синие и яркие латунные цвета. Для гостей сделали большое количество мест для сидения.

Караоке



Интерьер поражает своим блеском и роскошью / Фото The Spruse

Пространство здесь блестит и сияет. В нем создали атмосферу звездности и развлечений. Лакированные стены и зеркальный потолок заставят вас чувствовать себя в центре внимания. Идеальный кабинет для любителей петь всю ночь подряд.

Обратите внимание: Это точно испортит ваш интерьер: названы основные ошибки в ремонте

Комната отдыха для серьезных людей, Нью-Джерси



Помещение со сдержанным и серьезным дизайном / Фото The Spruse