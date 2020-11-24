Многие слышали о том, что пластиковые окна нужно "перенастроить" на зимний режим. Узнайте, соответствует ли действительности это утверждение.

О том, существует ли зимний режим пластиковых окон , сообщает Дизайн 24 .

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Несколько лет назад все писали, что пластиковые окна нужно обязательно перестраивать на зимний режим . Мол, так в квартире будет намного теплее.



Не нужно подкручивать окна самостоятельно / Фото okna.ua

Однако в помещении холодно не потому . Однокамерные стеклопакеты, а также некачественно установленные окна, плохо выполненные косяки – вот что пропускает морозный воздух в квартиру.

"Зимний" режим окон – это миф

Действительно, в каждом пластиковом окне есть регуляторы плотности прилегания . Однако их не нужно настраивать дважды в год .

Мастера регулируют рычаги один раз – при установке. Они заботятся, чтобы окна закрывались герметично в любое время года.



Качественно установленные окна не пропускают сквозняки / Фото okna.ua

При различных непредвиденных обстоятельствах рычаг под названием "цапфа" действительно можно подвинуть – чтобы окно снова начало прилегать плотно. Но лучше не делать этого самостоятельно . И точно не нужно зимой и летом регулировать цапфу.

Что будет, если самостоятельно "подкручивать окна"

Скорее всего, у вас не получится профессионально отрегулировать окно. Существует риск, что после того, как "подкрутить" окно, оно перестанет быть герметичным . Из-за неплотного прилегания в квартире начнутся сквозняки.



Холод может проникать через щели в подоконнике / Фото Plastok

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Другая крайность – окно, прилегающее к раме слишком плотно . Тогда резина, которая обеспечивает герметичность, сжимается навсегда . В ней образуются отверстия и щели, которые пропускают холод .