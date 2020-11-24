Нужно ли переводить пластиковые окна в зимний режим: ответ специалистов
Многие слышали о том, что пластиковые окна нужно "перенастроить" на зимний режим. Узнайте, соответствует ли действительности это утверждение.
О том, существует ли зимний режим пластиковых окон, сообщает Дизайн 24.
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Несколько лет назад все писали, что пластиковые окна нужно обязательно перестраивать на зимний режим. Мол, так в квартире будет намного теплее.
Не нужно подкручивать окна самостоятельно / Фото okna.ua
Однако в помещении холодно не потому. Однокамерные стеклопакеты, а также некачественно установленные окна, плохо выполненные косяки – вот что пропускает морозный воздух в квартиру.
"Зимний" режим окон – это миф
Действительно, в каждом пластиковом окне есть регуляторы плотности прилегания. Однако их не нужно настраивать дважды в год.
Мастера регулируют рычаги один раз – при установке. Они заботятся, чтобы окна закрывались герметично в любое время года.
Качественно установленные окна не пропускают сквозняки / Фото okna.ua
При различных непредвиденных обстоятельствах рычаг под названием "цапфа" действительно можно подвинуть – чтобы окно снова начало прилегать плотно. Но лучше не делать этого самостоятельно. И точно не нужно зимой и летом регулировать цапфу.
Что будет, если самостоятельно "подкручивать окна"
Скорее всего, у вас не получится профессионально отрегулировать окно. Существует риск, что после того, как "подкрутить" окно, оно перестанет быть герметичным. Из-за неплотного прилегания в квартире начнутся сквозняки.
Холод может проникать через щели в подоконнике / Фото Plastok
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Другая крайность – окно, прилегающее к раме слишком плотно. Тогда резина, которая обеспечивает герметичность, сжимается навсегда. В ней образуются отверстия и щели, которые пропускают холод.
Позаботьтесь, чтобы окна были сразу правильно отрегулированы. Это должны делать специалисты. И не переводите цапфу в "зимний" режим, ведь его не существует.
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