В ЖК "Новопечерские Липки" открыли фонтан с водопадом и объявили о старте новой очереди

На территории квартала бизнес-класса "Новопечерские Липки", что в Печерском районе столицы, в минувшие выходные открыли новый фонтанный комплекс с водопадом.

Открытие прошло в формате семейного праздника Summer Water Day, где гостям представили новую прогулочную аллею, развлекали уличным перформансом, выступлением DOROFEEVA и диджитализированными спецэффектами. Также на празднике гостям презентовали последнюю, 8 очередь крупнейшего в Украине комплексного проекта на Печерске.

Фонтанный комплекс с водопадом является частью 6 очереди ЖК, которая уже введена в эксплуатацию и является основным элементом новой прогулочной ландшафтной аллеи проекта. 8 очередь квартала, которую представили на праздничной вечеринке, дополнит концепцию ЖК подвесными пешеходными мостами, которые будут интегрированы в прогулочный ландшафт последних очередей ЖК.

8 очередь квартала "Новопечерские Липки" – это 5 домов высотностью 16-24 этажа, 742 квартиры с современными планировочными решениями и видовыми террасами на последних этажах, школа и детский сад, большая прогулочная парковая зона. Новая очередь квартала спроектирована в формате mixed-use. Общая площадь новых домов очереди – 101 700 м2, подземный паркинг площадью 18 925 м2, коммерческие помещения для бизнеса – 11 800 м2. Кроме этого, в новой очереди спроектировано уникальное общественное пространство и многофункциональное образовательное пространство для детей в возрасте от 2 до 16 лет.

Инвестиционно-девелоперская компания полного цикла City One Development в партнерстве с компанией UDP уже приступили к строительству 8-й, последней очереди строительства жилого квартала "Новопечерские Липки". Закончить проект планируют в 2024 году.

"Новопечерские Липки" – это первый в столице проект такого формата, в который мы заложили философию человекоцентричности. Продуманная концепция, экосистемный подход к планированию и развитию, инновации, которые мы воплощаем в каждой новой очереди проекта, позволяют нам оставаться уже более 10 лет в рейтинге лучших ЖК. Каждая новая очередь для нас – это прежде всего вызов и задача сделать современный город более удобным, комфортным и безопасным для людей. А многолетнее доверие наших клиентов – это наше главное достижение и самая лучшая рекомендация", – рассказал Валерий Кодецкий, президент инвестиционно-девелоперской компании City One Development.