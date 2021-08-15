Жизнь среди сказки: фантастические домики в городах-привидениях, которые ждут новых владельцев

Многие города по определенным причинам перестали быть центром жизни. Но некоторые дома сохранились и по сей день и с терпением ждут, когда их стены снова услышат смех и неторопливые беседы. Особенно такой недвижимостью изобилуют леса штата Вашингтон.

Каждому из нас иногда нужно побыть в одиночестве или в кругу близких людей, спрятавшись от всего мира. К счастью, есть места, которые с широкими объятиями примут новых жителей.

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Новый дом вблизи Сиэтла, США

К услугам новых владельцев будет 5 акров площади и неописуемая красота леса. Недвижимость оценивают в 1,8 миллиона долларов, она предназначена для владельцев, которые хотят сосредоточиться на себе и уйти от городских забот. Дом построен в заброшенной местности, поэтому непрошеных гостей ждать не стоит.

Невероятный тайник от мира​ / Фото Love Property

Деревянный сельский домик

Лес - идеальный экстерьер, который не стоит портить лоском и гламуром. Уютная усадьба, которую построили в 30-х годах прошлого века, позволит сполна насладиться природой и спокойствием. Дерево – особенный материал, сооружения из которого могут похвастаться неповторимой атмосферой.

Отдых среди покоя​ / Фото Love Property

Заброшенный город в Калифорнии

Кто же не мечтал хоть раз стать героем вестернов и наделать шума в салуне? В Калифорнии есть заброшенный город, который подарит гостям фонтан эмоций. Здесь есть все для того, чтобы почувствовать себя ковбоем и представить себя героем Дикого Запада.

Атмосфера вестернов​ / Фото Love Property