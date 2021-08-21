Жизнь в пещере: невероятный проект в Китае

Студия Avoid реализовала невероятный проект, который кардинально отличается от городской реальности. Grotto Retreat Xiyaotou призван подарить посетителям уникальный опыт жизни.

Комплекс состоит из нескольких зданий, которые напоминают древние пещеры. Проект реализован в тихом местечке провинции Хэбэй.

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Гроты соединены между собой непритязательной дорожкой. Проект призван подарить посетителям опыт проживания в сообществе, где все заботятся об общей атмосфере.

Прекрасное место для перезагрузки​ / Фото Dezeen

Дизайнеры решили подчеркнуть отличие жизни в городе и сообществе. Поэтому хостелы приобрели форму древних гротов, а все акценты сосредоточены на взаимодействии с другими людьми и природой.

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Уникальный комплекс / Фото Dezeen

Основными материалами проекта стали кирпич и дерево. Дизайнеры не делали никаких ярких деталей, чтобы не отвлекать гостей от размышлений и нового опыта.

Этот комплекс – прекрасное место для отдыха и неторопливых размышлений.