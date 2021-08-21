Комплекс состоит из нескольких зданий, которые напоминают древние пещеры. Проект реализован в тихом местечке провинции Хэбэй.
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Гроты соединены между собой непритязательной дорожкой. Проект призван подарить посетителям опыт проживания в сообществе, где все заботятся об общей атмосфере.
Прекрасное место для перезагрузки / Фото Dezeen
Дизайнеры решили подчеркнуть отличие жизни в городе и сообществе. Поэтому хостелы приобрели форму древних гротов, а все акценты сосредоточены на взаимодействии с другими людьми и природой.
Уникальный комплекс / Фото Dezeen
Основными материалами проекта стали кирпич и дерево. Дизайнеры не делали никаких ярких деталей, чтобы не отвлекать гостей от размышлений и нового опыта.
Этот комплекс – прекрасное место для отдыха и неторопливых размышлений.