Комплекс состоит из нескольких зданий, которые напоминают древние пещеры. Проект реализован в тихом местечке провинции Хэбэй.

Интересно Как правильно выставить температурный режим кондиционера для идеальной атмосферы

Гроты соединены между собой непритязательной дорожкой. Проект призван подарить посетителям опыт проживания в сообществе, где все заботятся об общей атмосфере.

Прекрасное место для перезагрузки​ / Фото Dezeen

Дизайнеры решили подчеркнуть отличие жизни в городе и сообществе. Поэтому хостелы приобрели форму древних гротов, а все акценты сосредоточены на взаимодействии с другими людьми и природой.

Не представляете своей жизни без технологий? Тогда сделайте свое жилье более современным. Кондиционеры и очистители воздуха Daikin помогут вам узнать все преимущества разумной техники дома. Подробнее с продукцией Daikin можно ознакомиться на сайте, заполнив соответствующую форму.

Уникальный комплекс / Фото Dezeen

Основными материалами проекта стали кирпич и дерево. Дизайнеры не делали никаких ярких деталей, чтобы не отвлекать гостей от размышлений и нового опыта.

Этот комплекс – прекрасное место для отдыха и неторопливых размышлений.