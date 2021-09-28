Жизнь в истории: как выглядит стильная серая квартира в шведском замке
В Швеции исторический замок превратили в жилой дом с впечатляющими квартирами. Эти апартаменты имеют прекрасный стиль – изящные детали и сдержанный дизайн.
Многие исторические замки получают новую жизнь, когда их превращают в сооружения, более пригодны для современной жизни. Именно так сделали с замком Lennartsnäs, что в Швеции. Его переоборудовали на несколько волшебных квартир.
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Из окон квартиры открывается прекрасный вид на уютно обустроенные сады замка. Трудно поверить, что такая умиротворенная недвижимость находится всего в 30 минутах от шумного Стокгольма.
В квартире выдержанный дизайн в сдержанных серых тонах. Серая гостиная имеет красивый камин и деревянный пол. Через двойные двери можно попасть в спальню.
Кухня и столовая имеют открытую планировку и большой размер. Здесь удалось разместить старинный обеденный стол, который способен поместить более 10 человек.
В квартире оставили много старинных деталей бывшего замка. Чего только стоят уютные кресла и камин, которому несколько десятков лет.