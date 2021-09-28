Многие исторические замки получают новую жизнь, когда их превращают в сооружения, более пригодны для современной жизни. Именно так сделали с замком Lennartsnäs, что в Швеции. Его переоборудовали на несколько волшебных квартир.

Читайте Маленькая ванная комната: как все правильно разместить

Из окон квартиры открывается прекрасный вид на уютно обустроенные сады замка. Трудно поверить, что такая умиротворенная недвижимость находится всего в 30 минутах от шумного Стокгольма.

Невероятный дом / Фото Nordroom

В квартире выдержанный дизайн в сдержанных серых тонах. Серая гостиная имеет красивый камин и деревянный пол. Через двойные двери можно попасть в спальню.

Уютный дизайн / Фото Nordroom

Кухня и столовая имеют открытую планировку и большой размер. Здесь удалось разместить старинный обеденный стол, который способен поместить более 10 человек.

Замечательный пространство / Фото Nordroom

В квартире оставили много старинных деталей бывшего замка. Чего только стоят уютные кресла и камин, которому несколько десятков лет.

Волшебный стиль / Фото Nordroom