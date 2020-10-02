Жить, как дикие звери: японский архитектор построил для себя причудливый дом – фото
Может ли существовать дом, в котором нет капитальных стен и перекрытий? О здании с 34 окнами, которое состоит из строительных лесов, читайте в нашем материале.
Автором проекта стала японская архитектор Судзуки Ямада, сообщает Pragmatika.
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Концепция дизайна – жить в свободном пространстве / Фото Pragmatika
Дом назвали Daita2019 House. Его идею автор придумала во время поездки в Руанду.
Там дизайнер наблюдала, как дикие гориллы обустраивают жилье между деревьев и лиан.
Идея свободного дома появилась после наблюдения за животными / Фото Pragmatika
В то же время дом перекликается с традиционным японским строительством. Древние дома под названием "кёматия" не имели опорных стен и были чрезвычайно легкими.
В Японии часто бывают землетрясения, поэтому капитальные сооружения нередко не выдерживают напора сил природы.
Дом можно достроить в зависимости от потребностей / Фото Pragmatika
Основой дома стали строительные леса и стальные платформы. Крыша, в отличие от традиционных домиков, покрыта не соломой, а гофрированным металлом.
В доме очень много окон. Они обеспечивают превосходную вентиляцию внутренних пространств, что особенно важно летом.
Интерьер очень воздушный и открытый / Фото Pragmatika
Сквозь многочисленные окна в дом попадает максимум солнечного света.
Дом выглядит незавершенным, хотя его уже достроили. Архитектор живет в нем со своей семьей.
Я подумала, что собирая линейные элементы в трехмерную схему, мы можем создать место, где люди могут жить, свободно импровизируя, как животные в лесу, – говорит Ямада.
Деревья словно проросли сквозь дом / Фото Pragmatika
Внешне кажется, что через незавершенный и покрытый строительными лесами дом проросли деревья.
Daita2019 House можно менять: надстроить балконы или натянуть навесы от солнца. Дом является мобильным и готов к тому, что хозяева захотят с ним экспериментировать.
Пространство кухни более закрытое и поэтому очень уютное / Фото Pragmatika
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В интерьере отсутствуют глухие перегородки. Здесь немало дизайнерской мебели, текстиля и современной бытовой техники.
В доме не только живут, но и работают / Фото Pragmatika
На первом этаже расположена студия, в которой дизайнер создает свои проекты.
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