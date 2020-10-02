Может ли существовать дом, в котором нет капитальных стен и перекрытий? О здании с 34 окнами, которое состоит из строительных лесов, читайте в нашем материале.

Автором проекта стала японская архитектор Судзуки Ямада, сообщает Pragmatika.

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Концепция дизайна – жить в свободном пространстве / Фото Pragmatika

Дом назвали Daita2019 House. Его идею автор придумала во время поездки в Руанду.

Там дизайнер наблюдала, как дикие гориллы обустраивают жилье между деревьев и лиан.



Идея свободного дома появилась после наблюдения за животными / Фото Pragmatika

В то же время дом перекликается с традиционным японским строительством. Древние дома под названием "кёматия" не имели опорных стен и были чрезвычайно легкими.

В Японии часто бывают землетрясения, поэтому капитальные сооружения нередко не выдерживают напора сил природы.



Дом можно достроить в зависимости от потребностей / Фото Pragmatika

Основой дома стали строительные леса и стальные платформы. Крыша, в отличие от традиционных домиков, покрыта не соломой, а гофрированным металлом.

В доме очень много окон. Они обеспечивают превосходную вентиляцию внутренних пространств, что особенно важно летом.



Интерьер очень воздушный и открытый / Фото Pragmatika

Сквозь многочисленные окна в дом попадает максимум солнечного света.

Дом выглядит незавершенным, хотя его уже достроили. Архитектор живет в нем со своей семьей.

Я подумала, что собирая линейные элементы в трехмерную схему, мы можем создать место, где люди могут жить, свободно импровизируя, как животные в лесу, – говорит Ямада.



Деревья словно проросли сквозь дом​ / Фото Pragmatika

Внешне кажется, что через незавершенный и покрытый строительными лесами дом проросли деревья.

Daita2019 House можно менять: надстроить балконы или натянуть навесы от солнца. Дом является мобильным и готов к тому, что хозяева захотят с ним экспериментировать.



Пространство кухни более закрытое и поэтому очень уютное / Фото Pragmatika

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В интерьере отсутствуют глухие перегородки. Здесь немало дизайнерской мебели, текстиля и современной бытовой техники.



В доме не только живут, но и работают / Фото Pragmatika

На первом этаже расположена студия, в которой дизайнер создает свои проекты.

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