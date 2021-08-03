Женское счастье: как превратить заброшенную нишу на стильную гардеробную

Каждая женщина мечтает иметь в распоряжении пространство, в котором легко и приятно экспериментировать с образами и стилем. Создать такое место можно даже на чердаке, не тратя много денег.

Мел Хамблетт - известный фанат интересных решений в дизайне интерьеров. Недавно она получила новый вызов – создать в своем доме место, которое поможет ей перевоплощаться и с наслаждением подбирать вещи.

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Объектом преобразования стала спальня на чердаке. Для хозяйки она была неприветливой и имела очень мало места.

Старая спальня, которая нуждалась в перевоплощении​ / Фото Мел Хамблетт

Комната получила новую яркую окраску, благодаря чему увеличилась визуально. Кроме того, синий цвет способствует творческой атмосфере, которая так нужна гардеробу.

Стильный гардероб​ / Фото Мел Хамблетт

Покатая крыша ограничивала возможности хранения, ведь стандартный шкаф не подойдет, поэтому дизайнер первое время ограничивалась шкафами из ткани. Впрочем, Мел удалось найти работников, которые сделали недорогую мебель из МДФ на заказ. Всю покраску Мел делала самостоятельно, чтобы сэкономить средства.

Творческая атмосфера / Фото Мел Хамблетт

Это удивительное и яркое преобразование пространства прекрасно иллюстрирует то, что для стиля и красоты не всегда нужно много средств – значительно большую роль играют вкус и усилия.