Известный израильский холдинг недвижимости Azrieli Group опубликовал проект впечатляющего небоскреба, который должен стать украшением Ближнего Востока. Azrieli Group руководит 18 торговыми центрами и свел уже 15 небоскребов.

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Спиральная башня должна стать частью уже возведенного комплекса Azrieli Center. В комплекс входит три известные башни, которые имеют интересные геометрические формы – круг, квадрат и треугольник. Завершающий небоскреб будет иметь форму спирали.



Комплекс будет возводить известная строительная компания The Meshulam Levinstein GroupAgencia / Фото EFE

Новая башня будет иметь 91 этаж и сможет похвастаться высотой в 350 метров. Небоскреб станет олицетворением современного урбанизма и будет примером смешанного использования площади. Здесь будет 15 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и офисов. Также башня будет иметь роскошные апартаменты и шикарный отель на верхних этажах.

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Общая площадь небоскреба составит 150 000 квадратных метров / Фото Globes English

Небоскреб будет иметь шесть уровней подземного паркинга, который займет 45 тысяч квадратных метров. Коммерческий этаж планируют соединить с будущей трамвайной линией.

Участок, на котором вырастет новый небоскреб, Azrieli Group приобрела в 2013 году и заплатила за него 374 миллионов шекелей. Строительство четвертой башни продлится около 5 лет.