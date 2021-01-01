Зеркала являются не только функциональным, но и стильным предметом интерьера. Рассказываем, как оригинально украсить свой дом зеркалами.

Про оригинальные зеркала в интерьере сообщает ресурс The Spruce .

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Зеркало с макраме

Интересная идея для интерьеров в стиле бохо и хюгге. Цвет ниток макраме можно подобрать к стенам, или же наоборот, сделать его контрастным.



Зеркало с макраме выглядит необычно / Фото The Spruce

Зеркало на двери

Такое решение в спальне поможет одеться утром. Также оно расширяет пространство и помогает отражать естественный свет.



Зеркало на двери визуально увеличит небольшую комнату / Фото The Spruce

Невидимое зеркало

Такое зеркало похоже на отверстие в стене или на окно. Оно выглядит интересно и оригинально. Невидимые зеркала делают пространство объемным.



Пример невидимого зеркала в интерьере / Фото The Spruce

Акцентное зеркало на черной стене

Смелое решение для современных интерьеров. Это зеркало всегда будет в центре внимания.



Зеркало на черном фоне выглядит очень стильно / Фото The Spruce

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Галерея из зеркал

Можно украсить стену различными зеркалами небольшого размера. Выбирайте варианты в одном стиле, или наоборот – купите много разных не похожих между собой моделей.