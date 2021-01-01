В зазеркалье: 5 необычных идей с зеркалами в интерьере
Зеркала являются не только функциональным, но и стильным предметом интерьера. Рассказываем, как оригинально украсить свой дом зеркалами.
Про оригинальные зеркала в интерьере сообщает ресурс The Spruce.
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Зеркало с макраме
Интересная идея для интерьеров в стиле бохо и хюгге. Цвет ниток макраме можно подобрать к стенам, или же наоборот, сделать его контрастным.
Зеркало с макраме выглядит необычно / Фото The Spruce
Зеркало на двери
Такое решение в спальне поможет одеться утром. Также оно расширяет пространство и помогает отражать естественный свет.
Зеркало на двери визуально увеличит небольшую комнату / Фото The Spruce
Невидимое зеркало
Такое зеркало похоже на отверстие в стене или на окно. Оно выглядит интересно и оригинально. Невидимые зеркала делают пространство объемным.
Пример невидимого зеркала в интерьере / Фото The Spruce
Акцентное зеркало на черной стене
Смелое решение для современных интерьеров. Это зеркало всегда будет в центре внимания.
Зеркало на черном фоне выглядит очень стильно / Фото The Spruce
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Галерея из зеркал
Можно украсить стену различными зеркалами небольшого размера. Выбирайте варианты в одном стиле, или наоборот – купите много разных не похожих между собой моделей.
Галерея из зеркал на красном фоне / Фото The Spruce
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