Зеленый сад в звездном районе: в Беверли-Хиллз реализуют невероятный проект

One Beverly Hills – это невероятный проект, который станет жемчужиной звездного Лос-Анджелеса. Известная на весь мир архитектурная студия Foster + Partners уже получила "зеленый свет" на его воплощение.

Общая площадь участка, который отведен под проект, составляет 17,5 акров. Он расположена у Беверли Хилтон и Вальдорф Астория.

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В проекте предусмотрено возведение двух башен, которые станут самыми высокими в Беверли-Хиллз: 32-этажная башня Санта-Моники высотой 125 метров и 28-этажная Садовая резиденция высотой 112 метров.

Новое лицо Беверли-Хиллз / Фото Dezeen

Обновления испытывает и отель Беверли Хилтон, построенный еще в 1950-х годах. Здесь проведут модернизацию холла и подъездной аллеи, а также обновят танцевальный зал.

Природа – основной элемент проекта / Фото Dezeen

Главная "изюминка" проекта – тотальное озеленение района. Все пространство будет покрыто зелеными насаждениями. Архитекторы нашли удачное решение для сбора дождевой воды, ведь Лос-Анджелес ежегодно страдает от засухи.

Живописный треугольник звездного района / Фото Dezeen

One Beverly Hills – это район будущего, который готов задать новый тренд в архитектуре.