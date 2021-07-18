На этот раз награду "Сад года" получил 44-летний пожарный из Сандерленда. Интересно, что его дворик площадью 4,5 на 3,5 метров был маленькой зоной из более 2 тысяч заявок.

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Ему удалось создать уютную зеленую зону для своей девушки Линдси, которая будет возвращать ее в счастливое детство.

Сначала дворик совсем не впечатлял / Фото Idealhome

Пожарному нравится работать на земле, и он решил, что бетонный задний двор – не лучший вариант для его дома.

Зелень и декоративные детали – отличное сочетание / Фото Idealhome

Обновленный дворик за год получил просто фантастический вид. Мужчине даже удалось поместить в пространство маленький декоративный пруд.

Детали расставляют акценты в пространстве / Фото Idealhome

Судьи конкурса с восхищением отметили удивительное превращение маленького бетонного дворика, поэтому награда вполне заслуженно нашла своего нового хозяина.