Квартира в Варшаве, расположенная в модернистском жилом доме. Владельцы – молодая и творческая пара.  Интерьер в стиле модернизм был первым идеей дизайнеров из студии Paradowski.

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Итак, во всей квартире модернистская простота переплетается с яркими акцентами второй половины 20 века. Это проявляется не только в насыщенных цветных деталях, но и в скругленных и острых формах, разнообразия текстур.

квартира в Варшаве

Глянцевая стена оранжевого цвета со стеллажом / Фото paradowskistudio.com

Дизайнеры сохранили классическую паркетную доску, просто освежив ее, и оригинальные двери.

квартира в Варшаве

Ножка журнального столика конусной формы / Фото paradowskistudio.com

Зона входа – это "кивок" минималистическому максимализму. Зеленый цвет доминирует в пространстве и распространяется по округлых формах стен, потолка и шкафов с изогнутыми фасадами дверей, – рассказывают дизайнеры.

квартира в Варшаве

Акцент ниша  аморфной формы  на зеленой потолки / Фото paradowskistudio.com

Потолочные ниши, аморфной формы, оснащены плиссированными светильниками Le Klint. Широкий проход на кухню украшен темным мрамором с разноцветными волнистыми прожилками.

квартира в Варшаве

Сочетание темного мрамора, паркета и нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com

Несмотря на небольшую площадь кухни удалось разместить кухонный остров из нержавеющей стали с варочной поверхностью. Цоколь окрашен в темно-синий цвет. Остров плавно переходит в обеденный стол с дерева на металлических ножках. Композицию дополняют стильные стулья.

квартира в Варшаве

Остов с закругленными углами из нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com

Мокрая зона кухни покрыта бледно-розовым бетоном (микроцементом). Это интересное и очень практичное решение, ведь, микроцемент не впитывает влагу и износостойкий.

квартира в Варшаве

Кухонный фартук и столешница изготовлены из светлого мрамора / Фото paradowskistudio.com

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квартира в Варшаве

Изголовье кровати обшит яркой тканью с принтом / Фото paradowskistudio.com

квартира в Варшаве

Столешница из мрамора и встроенные медные смесители / Фото paradowskistudio.com