Квартира в Варшаве, расположенная в модернистском жилом доме. Владельцы – молодая и творческая пара. Интерьер в стиле модернизм был первым идеей дизайнеров из студии Paradowski.
Читайте также Глиняные стены, бетон и металл: интерьер стильного ресторана в Киеве от Yakusha Design – фото
Итак, во всей квартире модернистская простота переплетается с яркими акцентами второй половины 20 века. Это проявляется не только в насыщенных цветных деталях, но и в скругленных и острых формах, разнообразия текстур.
Глянцевая стена оранжевого цвета со стеллажом / Фото paradowskistudio.com
Дизайнеры сохранили классическую паркетную доску, просто освежив ее, и оригинальные двери.
Ножка журнального столика конусной формы / Фото paradowskistudio.com
Зона входа – это "кивок" минималистическому максимализму. Зеленый цвет доминирует в пространстве и распространяется по округлых формах стен, потолка и шкафов с изогнутыми фасадами дверей, – рассказывают дизайнеры.
Акцент ниша аморфной формы на зеленой потолки / Фото paradowskistudio.com
Потолочные ниши, аморфной формы, оснащены плиссированными светильниками Le Klint. Широкий проход на кухню украшен темным мрамором с разноцветными волнистыми прожилками.
Сочетание темного мрамора, паркета и нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com
Несмотря на небольшую площадь кухни удалось разместить кухонный остров из нержавеющей стали с варочной поверхностью. Цоколь окрашен в темно-синий цвет. Остров плавно переходит в обеденный стол с дерева на металлических ножках. Композицию дополняют стильные стулья.
Остов с закругленными углами из нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com
Мокрая зона кухни покрыта бледно-розовым бетоном (микроцементом). Это интересное и очень практичное решение, ведь, микроцемент не впитывает влагу и износостойкий.
Кухонный фартук и столешница изготовлены из светлого мрамора / Фото paradowskistudio.com
Это интересно Как должна выглядеть современная спальня: полезные советы по Фотопример
Изголовье кровати обшит яркой тканью с принтом / Фото paradowskistudio.com
Столешница из мрамора и встроенные медные смесители / Фото paradowskistudio.com