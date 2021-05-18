Квартира в Варшаве, расположенная в модернистском жилом доме . Владельцы – молодая и творческая пара. Интерьер в стиле модернизм был первым идеей дизайнеров из студии Paradowski.

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Итак, во всей квартире модернистская простота переплетается с яркими акцентами второй половины 20 века. Это проявляется не только в насыщенных цветных деталях , но и в скругленных и острых формах , разнообразия текстур .

Глянцевая стена оранжевого цвета со стеллажом / Фото paradowskistudio.com

Дизайнеры сохранили классическую паркетную доску , просто освежив ее, и оригинальные двери .

Ножка журнального столика конусной формы / Фото paradowskistudio.com

Зона входа – это "кивок" минималистическому максимализму . Зеленый цвет доминирует в пространстве и распространяется по округлых формах стен, потолка и шкафов с изогнутыми фасадами дверей, – рассказывают дизайнеры.

Акцент ниша аморфной формы на зеленой потолки / Фото paradowskistudio.com

Потолочные ниши, аморфной формы, оснащены плиссированными светильниками Le Klint. Широкий проход на кухню украшен темным мрамором с разноцветными волнистыми прожилками.

Сочетание темного мрамора, паркета и нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com

Несмотря на небольшую площадь кухни удалось разместить кухонный остров из нержавеющей стали с варочной поверхностью . Цоколь окрашен в темно-синий цвет . Остров плавно переходит в обеденный стол с дерева на металлических ножках. Композицию дополняют стильные стулья.

Остов с закругленными углами из нержавеющей стали / Фото paradowskistudio.com

Мокрая зона кухни покрыта бледно-розовым бетоном (микроцементом). Это интересное и очень практичное решение , ведь, микроцемент не впитывает влагу и износостойкий.

Кухонный фартук и столешница изготовлены из светлого мрамора / Фото paradowskistudio.com

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Изголовье кровати обшит яркой тканью с принтом / Фото paradowskistudio.com