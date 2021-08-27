Зеленый небоскреб: в Китае появится экологическая высотка будущего

Высота уже давно перестала быть критерием для соревнований небоскребов. Сейчас архитекторы делают акцент на положительном опыте жителей и максимальном взаимодействии с природой, чтобы жители не чувствовали себя в "бетонных коробках".

Студия Carlo Ratti спроектировала небоскреб, который вскоре станет украшением центрального района Шэньчжэня. Здание задумали как последний штрих деловой части города.

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Удивительная башня в деловом районе / Фото Dezeen

Высота здания составит 218 метров. Архитекторы сделали уникальный акцент на зелени в доме.

Зелень, которую можно потреблять – главная "изюминка" здания / Фото Dezeen

Они решили наполнить дом не только декоративными растениями, но и зеленью, которую можно употреблять. Дизайнеры даже предусмотрели площадку для продажи продукции, которую будут выращивать в небоскребе.

Проект будущего / Фото Dezeen

Для выращивания культур в 51-этажном комплексе предусмотрено 10 тысяч квадратных метров. Выращивать растения будут благодаря гидропонике. По расчетам, в доме смогут вырастить 270 тонн еды в год, которые покроют потребность 40 тысяч человек.

Фантастическая здание / Фото Dezeen

Контролировать все аграрные операции будет искусственный интеллект, поэтому жильцам не придется прилагать никаких усилий. Также в небоскребе будут офисные помещения, что делает комлпекс очень функциональным.