Если вы давно мечтаете о кухне с оригинальными фасадами, обратите внимание на зеленый цвет. Он выглядит очень гармонично и уютно – убедитесь сами, просмотрев примеры.

Цвет шалфея, молодой травы, изумрудный, болотный, салатовый – все эти и многие другие оттенки используют в интерьере. Кухня с фасадами зеленого цвета станет настоящим украшением современного интерьера.

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Belgium Apartment, Бельгия



Кухня цвета водорослей и пляжных трав / Фото Dezeen

Этот дом расположен на бельгийском побережье, в окружении песчаных дюн. Цвет кухонных шкафов напоминает водоросли и пляжные травы. Интерьер кухни очень светлый и содержит много "воздуха".

The Mantelpiece Loft, Стокгольм



Кухня в шалфейно-зеленом цвете / Фото Dezeen

Бледно-зеленый цвет мебели выделяется на фоне белых стен. Шалфейно-зеленые кухонные шкафчики контрастируют со столешницей, изготовленной из камня с оранжевым оттенком.

Apartment XVII, Лион, Франция



Ступенчатые кухонные шкафы яркого оттенка / Фото Dezeen

В этих апартаментах объединили бледно-серую штукатурку, пол из светлого дерева и шкафы цвета морской волны. Квартира расположена в здании эпохи Возрождения в историческом районе Старый Лион.

Квартира Casa Mille, Турин, Италия



Кухня морского цвета с медными ручками / Фото Dezeen

В интерьере использовали зеленые бутылки. Архитектор Фабио Фанталино сделал эту квартиру для себя. На кухне привлекает внимание пол-"елочка" и шкафы насыщенного зеленого цвета с медными ручками.

Квартира на монетном дворе, Порто, Португалия



Зеленая кухня португальской квартире / Фото Dezeen

Кроме зеленой кухни, в этой квартире сделали мятно-зеленый пол из эпоксидной смолы. Двери кухонного блока также покрасили в 2 изящно разных оттенка бирюзы.

Parisian apartment, Париж



Кухня изумрудного цвета добавляет квартире характера / Фото Dezeen

Ранее эта квартира не имела характера, но благодаря зеленой кухне ситуация изменилась. Изумрудные фасады соединили с дубовыми шкафами. Теперь кухня стала центром внимания в квартире.

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Гостевой дом Esperinos, Афины, Греция



Кухня со "взрывным" сочетанием цветов / Фото Dezeen