Цвет весенней травы: 7 невероятных зеленых кухонь в разных странах – фото
Если вы давно мечтаете о кухне с оригинальными фасадами, обратите внимание на зеленый цвет. Он выглядит очень гармонично и уютно – убедитесь сами, просмотрев примеры.
Источник:Dezeen
Цвет шалфея, молодой травы, изумрудный, болотный, салатовый – все эти и многие другие оттенки используют в интерьере. Кухня с фасадами зеленого цвета станет настоящим украшением современного интерьера.
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Belgium Apartment, Бельгия
Кухня цвета водорослей и пляжных трав / Фото Dezeen
Этот дом расположен на бельгийском побережье, в окружении песчаных дюн. Цвет кухонных шкафов напоминает водоросли и пляжные травы. Интерьер кухни очень светлый и содержит много "воздуха".
The Mantelpiece Loft, Стокгольм
Кухня в шалфейно-зеленом цвете / Фото Dezeen
Бледно-зеленый цвет мебели выделяется на фоне белых стен. Шалфейно-зеленые кухонные шкафчики контрастируют со столешницей, изготовленной из камня с оранжевым оттенком.
Apartment XVII, Лион, Франция
Ступенчатые кухонные шкафы яркого оттенка / Фото Dezeen
В этих апартаментах объединили бледно-серую штукатурку, пол из светлого дерева и шкафы цвета морской волны. Квартира расположена в здании эпохи Возрождения в историческом районе Старый Лион.
Квартира Casa Mille, Турин, Италия
Кухня морского цвета с медными ручками / Фото Dezeen
В интерьере использовали зеленые бутылки. Архитектор Фабио Фанталино сделал эту квартиру для себя. На кухне привлекает внимание пол-"елочка" и шкафы насыщенного зеленого цвета с медными ручками.
Квартира на монетном дворе, Порто, Португалия
Зеленая кухня португальской квартире / Фото Dezeen
Кроме зеленой кухни, в этой квартире сделали мятно-зеленый пол из эпоксидной смолы. Двери кухонного блока также покрасили в 2 изящно разных оттенка бирюзы.
Parisian apartment, Париж
Кухня изумрудного цвета добавляет квартире характера / Фото Dezeen
Ранее эта квартира не имела характера, но благодаря зеленой кухне ситуация изменилась. Изумрудные фасады соединили с дубовыми шкафами. Теперь кухня стала центром внимания в квартире.
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Гостевой дом Esperinos, Афины, Греция
Кухня со "взрывным" сочетанием цветов / Фото Dezeen
Кухня в пансионате в Афинах выполнена в сочетании 2 цветов: сливово-фиолетового и темно-изумрудного. Также сюда добавили элементы черного. Интерьер этой кухни является достаточно взрывным и впечатляющим.
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